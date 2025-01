KFC Lichtervelde (2A) start het jaar met nul op negen

Voor de winterstop kende KFC Lichtervelde een reeks van zes speeldagen zonder verlies. Een lijn die na Nieuwjaar niet kon worden doorgetrokken want nederlagen bij Jabbeke, thuis tegen Eernegem en bij leider Oudenburg.

“Zondag was het één van onze zwakkere matchen van dit seizoen”, zucht Hasse Colpaert. “We zetten ook te weinig druk om tot kansen te komen. Op een heel moeilijk bespeelbaar veld, maar dat was voor beide ploegen. Het was een wedstrijd met veel duels. Goed voetballen was heel moeilijk. Veel kansen waren er niet. Het was duidelijk dat wie scoorde de drie punten zou veroveren. Jammer genoeg was dat de thuisploeg.”

Lichtervelde begon het jaar met nul op negen. Met 20 punten uit 19 matchen hebben de blauw-witten nog wat bonus op de onderste twee. Zo snel mogelijk tien punten extra pakken moet nu het doel zijn.

Afwezig of pech

“Dit was niet het scenario dat we voor de start van de competitie in gedachten hadden”, geeft de inwoner van Rumbeke toe. “We weten van onszelf dat we veel te weinig punten pakken voor het spel dat we meestal brengen. Soms moeten we toch wat efficiënter zijn. Zelf zit ik aan vijf goals. Dat hadden er meer mogen zijn. In sommige wedstrijden was ik wat afwezig. In andere was er wat tegenslag mee gemoeid. Want zowel in Oudenburg als thuis tegen Eernegem trof ik de paal.”

Cruciale wedstrijd

De twaalf doelpunten van vorig seizoen evenaren wordt niet evident. Met nog elf speeldagen te gaan kan dat natuurlijk nog altijd. Zondag wacht thuis tegen Diksmuide B een cruciale partij. “Daar verloren we met 4-1, we weten dat het geen slechte ploeg is ook al tellen zij twee punten minder dan ons”, aldus Colpaert die voor volgend seizoen verlengde. “Dat was geen moeilijke beslissing. Ik zit goed bij Lichtervelde. De bespreking duurde niet zo lang.” (HF)

Zondag 2 februari om 15 uur: KFC Lichtervelde – KSV Diksmuide B.