KFC Lichtervelde (2A) blijft ongeslagen in eigen huis: “Dankzij onze fantastische supporters”

Halverwege het seizoen staat KFC Lichtervelde met twintig punten uit vijftien wedstrijden in tweede provinciale A in de buik van de rangschikking. Een rustig seizoen draaien was het doel, en daarin lijken de jongens van coach Dany Couvreur vrij moeiteloos te slagen. Mede dankzij een sterke thuisreputatie: ze verloren sinds 19 februari niet meer in het Gilbert Desmet Stadion.

Als de blauw-witten na de winterstop nog drie thuiswedstrijden ongeslagen blijven, staan ze op 18 februari 2024 opnieuw tegenover KFC Heist, de ploeg die hen een laatste keer in eigen huis wist te verslaan.

“In thuiswedstrijden kunnen we altijd iets meer en dat blijkt duidelijk uit de statistieken”, zegt Levi Willaert (29). “Dat is in grote mate te danken aan onze fantastische supporters. We voelen ons echt gedragen door hen en dat stimuleert ons om er altijd vol voor te gaan. Het thuisvoordeel is voor ons geen cliché, maar realiteit. Door de steun en het engagement van onze supporters zijn we in eigen huis heel moeilijk te verslaan.”

Uiteraard wil de middenvelder graag de status van ongeslagen thuisploeg doortrekken tot de wedstrijd tegen KFC Heist. “Het wordt niet gemakkelijk, want er wacht ons na de winterstop een moeilijke match tegen VV Koekelare. Het zou ook mooi zijn mochten we eind maart leider Jong Male een pad in de korf kunnen zetten. Niet verliezen in eigen huis tegen de beste ploeg uit de reeks zou echt de kers op de taart zijn. Ik hoop verder op een rustig seizoen, zodat we snel het behoud kunnen verzekeren. Een plaats in de middenmoot moet onze ambitie zijn.”

Verlengen

De Lichterveldenaar is van plan om binnenkort zijn verbintenis te verlengen. “Ik voel me hier thuis. Ik ken zo goed als iedereen en ook de meeste supporters zijn me niet onbekend. De communicatie verloopt de laatste tijd perfect en onze accommodatie is top. Ik zou echt niet weten waarom ik naar een andere club zou verhuizen”, aldus Levi Willaert. (PDC)