KFC Heist bedankt coach voor bewezen diensten ondanks perfecte seizoensstart: “Tijd voor vernieuwing en een nieuw wind binnen de club”

Na een succesvolle samenwerking van maar liefst zeven jaar heeft voetbalclub KFC Heist afscheid genomen van trainer Dimitri Delporte. Gedurende deze periode hebben zowel de club als de trainer gezamenlijk vele successen behaald en mooie resultaten geboekt. Toch voelde het bestuur aan dat het tijd was voor vernieuwing en een nieuwe wind binnen de club. Opvallend: KFC Heist staat momenteel op een derde plaats in tweede provinciale A met het maximum van de punten, namelijk 12 op 12.

Hoewel de band tussen de club en Dimitri Delporte sterk is, is er besloten om toch te zoeken naar een nieuwe impuls voor het gemotiveerde team. KFC Heist wil benadrukken dat het vertrek van Dimitri Delporte niet betekent dat zijn bijdrage wordt onderschat of vergeten. “Integendeel, zijn inzet en kwaliteiten als coach hebben een wezenlijke rol gespeeld in de behaalde successen. De club zal altijd erkentelijkheid tonen voor zijn werk en hem blijvend waarderen als onderdeel van hun geschiedenis. We zijn hem vooral dankbaar omdat, onder Dimitri zijn leiding, het eerste elftal op de kaart gezet is als een team dat steeds zocht naar voetballende oplossingen”, aldus voorzitter Philip Van Eeghem.

Nieuwe wind

Het bestuur van KFC Heist is momenteel op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer die een fris elan kan brengen en het potentieel van het team verder kan ontwikkelen. Er wordt gestreefd naar een vlotte overgang, zodat de spelers in optimale omstandigheden het seizoen kunnen verderzetten. De club hoopt dat deze beslissing bijdraagt aan de groei en vooruitgang van KFC Heist. “Met een nieuwe trainer aan het roer kan er gebouwd worden aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club, waarbij successen en de vooropgestelde ambities nog altijd nagestreefd worden. Kampioen spelen en overgaan naar eerste provinciale is en blijft de droom”, eindigt de voorzitter.

Ook T2 en keeperstrainer stappen op

Voormalig T2 en huidig scout, bestuurslid en teammanager Philip Heinkens bevestigt ons dat, naast hijzelf, ook T2 Timmy Ghevaert en keeperstrainer Joost Coudeville ontslag nemen. Er is nog geen opvolger bekend.

Op dinsdag 17 oktober werd geen training gegeven en nam Dimitri Delporte afscheid van zijn spelers. Dimitri zelf kreeg het bericht van zijn ontslag in volle euforie na de 4-0 overwinning tegen VV Tielt. Het persbericht werd verstuurd door voorzitter Philip Van Eeghem in de nacht van dinsdag op woensdag. (JPV)