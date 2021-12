KFC Heist A (2A) legt sublieme resultaten voor: “Drastische beslissingen maar kijk eens naar het klassement”

Met overtuigende 1-6 cijfers won het new look KFC Heist A op bezoek bij VVC Beernem A. De kustformatie prijkt op positie twee, samen met KFC Varsenare en KSV Jabbeke. Dit zijn, toevallig of niet, drie formaties die alles zetten op jeugdwerking en eigen tieners voluit laten doorstromen.

In maart 2021 volgde Philip Van Eeghem voorzitter en burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote op. De nieuwe preses drukte meteen zijn stempel: qua vergoedingen wordt geen onderscheid meer gemaakt. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Liefst 14 kernspelers vertrokken maar de kersverse preses geloofde rotsvast in eigen jeugd, net als zijn trainersduo. Philip Heinkens is niet alleen assistent maar tevens de bewaker op lange termijn van de filosofie in het stadion De Taeye. “Dimitri Delporte belde me vijf jaar geleden met de vraag of ik met hem wilde samenwerken. Sindsdien zijn we vier handen op één buik.”

Diederiek Voordecker

“Het besluit van Philip Van Eeghem, om over te schakelen op jeugdwerking, schrikte ons allerminst af. Wij stonden daar volledig achter en introduceerden een andere manier van voetballen. Gasten van de streek, die afvielen bij Knokke en Blankenberge, konden bij ons terecht. Ook Diederiek Voordecker bood zich aan, dit is natuurlijk een kanjer. Wij startten de competitie in de hoop dat we het behoud zouden kunnen verzekeren. Op 7 november 2021 waren we tien matchen ver en we kroonden ons zowaar tot periodekampioen. Het feestgedruis galmde tot ver in de omgeving. Dimitri Delporte en ikzelf bleven op onze hoede en wisten dat een terugval niet kon uitblijven.”

Debuut Miguel De Block

“Een week later verloren we met het kleinste verschil tegen Snaaskerke, vervolgens met 3-2 bij Club Roeselare en uiteindelijk met 0-5 tegen de ongenaakbare leider KSV Veurne. Voor het duel tegen de lijstaanvoerder pakten we uit met enkele wissels. Ook lieten we goalie Miguel De Block debuteren. Hij had nooit eerder een volwaardige kans gekregen, dus achtten wij de tijd rijp. Hij werd vijf keer gepasseerd maar keepte op hoog peil. Dat bleven we hem inprenten, in de voorbereiding naar het duel thuis tegen Bredene. De ballenpakker hield zowaar de nul in de kustderby”

“Opnieuw lukte het ons dus om het tij te doen keren. Wij trainers steken allerminst pluimen op onze hoed. De jonge bende volgt onze richtlijnen punctueel en iedereen aanvaardt het om al eens in de dug-out plaats te nemen. De recente zes op zes smaakt naar meer. Nog één keer voor Nieuwjaar komen we in actie, op bezoek bij Lichtervelde. Een evaluatie tot op heden? We namen drastische beslissingen maar kijk eens naar het klassement!”

Eindrondeticket

“Wij zijn trouwens al zeker van een eindrondeticket. De grootste fout die we zouden kunnen maken, is op onze lauweren rusten. Nooit zal ons dat overkomen, dat weten onze leerlingen maar al te goed. Het zijn hechte vrienden die hun vereniging liefhebben. Wij trainers koesteren diezelfde waarden.” (JPVH)

Zondag 19 december om 14.30 uur: KFC Lichtervelde – KFC Heist A