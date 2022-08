Kevin Vanthourenhout (KWS Houthulst – 2A) blikt vooruit: “Geprikkeld aan het seizoen beginnen”

Bij KWS Houthulst zit de voorbereiding er zo goed als op en maken ze zich klaar voor de competitiestart op bezoek bij Dosko Kanegem. Eerst wordt in het komend weekend nog het 100-jarig bestaan van de club gevierd.

Op zaterdag is er een unieke tentoonstelling, en er worden een zomerbar en foodtrucks voorzien. Hoogtepunt van de feesten is de laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen tegen KSV Diksmuide A. Trainer Kevin Vanthourenhout blikt terug op een geslaagde voorbereiding. “In tegenstelling tot vorig seizoen hebben we in de voorbereiding nu niet alles gewonnen. We hebben bewust gekozen om oefenwedstrijden te spelen tegen ploegen uit eerste en tweede provinciale. We haalden wisselende resultaten, maar dat is niet belangrijk in de voorbereiding. Ik ben tevreden van de inzet en de sfeer in de groep.”

Gedrevenheid

De coach die een negental nieuwe spelers moest inpassen in het systeem merkt door hun aanwezigheid ook verschillen in vergelijking met zijn voorgaande jaren. “Ik merk vooral dat de groep nu hechter is dan ooit tevoren. De sfeer is optimaal. Iedereen kent elkaar en je voelt een goede gedrevenheid. Door de nieuwkomers is het voor mij ook makkelijker om, aan het begin van mijn vierde jaar als trainer van KWS Houthulst A, iedereen scherp te houden. Iedereen is geprikkeld en beseft dat ze hard zullen moeten werken om bij de 15 geselecteerden te horen. Uiteindelijk is het dan aan mij om de juiste keuze te maken”, gaat de postbode verder. Over de ambitie van KWS Houthulst is de 36-jarige trainer eerder voorzichtig. “Met KSV Bredene, Club Roeselare, VV Koeklare en KSKV Zwevezele hebben we vier ploegen die zullen strijden voor de titel. Ik denk dat wij daar net onder moeten mikken en we een goed seizoen zullen hebben als we kunnen eindigen tussen de plaatsen vijf en acht”, besluit de Houthulstenaar. (BP)