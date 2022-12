Kevin Vandecasteele blijft ook volgend seizoen bij SV Moorsele: “Op termijn in eerste ons ding doen”

SV Moorsele en T1 Kevin Vandecasteele zijn twee handen op één buik. De samenwerking is al zes jaar aan de gang en er komt zeker nog geen sleet op de relatie. Volgend seizoen gaan de twee partijen met elkaar door. “De liefde is wederzijds”, lacht Kevin Vandecasteele.

SV Moorsele boert goed. Met een wedstrijd minder gespeeld staan de rood-witten mooi op een gedeelde zevende plaats, en tellen ze amper vier punten minder dan de nummer drie Dottenijs. Moorsele schoot dit seizoen eerder wisselvallig uit de startblokken, maar is de laatste weken aan een inhaalbeweging bezig.

“Toen het seizoen op gang geschoten werd, bleven sommige van mijn jongens onder hun niveau”, vertelt Kevin Vandecasteele. “Kwam daarbij dat enkele sterkhouders gekwetst aan de kant stonden. In deze competitie konden we nog geen twee wedstrijden na elkaar met dezelfde ploeg aantreden. En ook de passie en het fanatisme voor het voetbal is niet meer zoals het geweest is. Sommige jongens geven voor een futiliteit al forfait. Het is ooit anders geweest.”

Wederzijdse liefde

Kevin Vandecasteele is ondertussen al zes seizoenen aan de slag bij Moorsele en doet er volgend seizoen nog een jaar bij. “De liefde komt van beide kanten”, grapt de 43-jarige Menenaar. “Ik voel me goed bij Moorsele en zie geen enkele reden om het op een ander te gaan zoeken. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. We hebben ondertussen al een hele weg afgelegd en zijn nog niet op elkaar uitgekeken. De structuur zit goed en de afspraken tussen bestuur, trainers en spelers is duidelijk. Ik had uiteraard geluk dat ik in mijn eerste jaar Moorsele meteen de titel mocht vieren in vierde provinciale. En we zijn doorgegaan op ons elan tot in tweede. Op termijn is het zelfs de bedoeling om in eerste ons ding te doen. Maar alles op zijn tijd, we hoeven geen stappen over te slaan.”

“Het gras is niet altijd groener aan de overkant”

SV Moorsele ging vorige week winnen met 3-4 op buur en nummer twee RC Bisssegem en speelt komend weekend op eigen veld tegen staartploeg BS Geluveld. “In eigen huis winnen is een must. Toch doen we er best aan de opdracht niet te onderschatten. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg uit de onderste regionen punten gaat pakken bij een hoger aangeschreven tegenstander.”

“Als we nog iets willen maken van ons seizoen, is het nu het moment om door te gaan. Eerst moeten we de scalp nemen van Geluveld, daarna komt de wedstrijd tegen Dottenijs eraan. De Henegouwers werden vooraf getipt als titelfavoriet, maar lieten op eigen veld al meerdere kostbare punten liggen. Als wij in deze competitie nog een rol van betekenis willen spelen, zou een zes op zes ons goed uitkomen”, besluit Kevin Vandecasteele.

(AV/foto MP)