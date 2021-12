Kevin Ramboer (KWS Houthulst A – 2A): “Genieten van tweede provinciale”

KWS Houthulst A hield afgelopen weekend de drie punten thuis. Het versloeg KSK Snaaskerke met 3-0. Komend weekend staat voor de Houthulstenaren opnieuw een thuiswedstrijd op het programma. Zaterdagavond komt leider KSV Veurne op bezoek.

Doelman Kevin Ramboer is klaar voor de topper. “We proberen elke wedstrijd te winnen. Zeker in de thuiswedstrijden moeten we aan de aftrap komen met de ambitie om de drie punten thuis te houden. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar in voetbal weet je nooit. We moeten er vol voor gaan.”

Bij winst kan Houthulst de kloof met de leider verkleinen tot vier punten. Toch blijft de 28-jarige doelman realistisch in het uitspreken van ambities. “Het is niet aan mij om daar grote uitspraken over te doen. Er is ook nog niet gesproken geweest in de kleedkamer over eindrondeplaatsen of meer. Uiteraard wil je als voetballer meedoen voor de hoogste plaatsen. Als de gelegenheid zich zou voordoen om eindronde te spelen of eventueel zelfs een titel, dan zullen we die kans niet laten liggen. Maar die weg is nog heel ver. Er staan nog veel sterke ploegen voor ons die ook voor dat einrondeticket zullen spelen. Het is ons eerste echte seizoen in tweede provinciale. We mogen dus best tevreden zijn met waar we staan.”

In de voorbereiding maakte Ramboer deel uit van de A-kern, maar bij de start van de competitie koos trainer Kevin Vanthourenhout voor Glenn Gheerardyn onder de lat. Door een schouderblessure van de eerste doelman krijgt Kevin nu vol zijn kans in doel. “Ik ben het seizoen gestart als doelman van Houthulst B. Ik bleef dus wedstrijdritme opdoen. De laatste vijf wedstrijden sta ik nu tussen de palen bij de A-ploeg. Het is niet geweten hoe lang Glenn uit zal zijn. Ik had niet gedacht om ooit nog in tweede provinciale te spelen. Ik geniet dus van elk moment”, besluit de Keiemnaar. (BP)

Zaterdag 18 december om 18.30 uur: KWS Houthulst A – KSV Veurne.