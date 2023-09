Kevin Degrande van VV Koekelare: “Kern is in de breedte voldoende versterkt”

Met zeven punten uit vier wedstrijden en slechts één nederlaag op het veld van koploper WS Oudenburg heeft VV Koekelare zijn competitiestart in tweede provinciale A niet gemist. Toch is sterkhouder Kevin Degrande (27), die aan zijn tweede seizoen bezig is bij de rood-zwarten, niet helemaal tevreden over de prestaties van de ploeg.

“Het is niet slecht, maar we kunnen beter en dat beseffen we allemaal”, opent de middenvelder. We misten vorig seizoen maar nipt de promotie naar eerste provinciale en dan moet je in staat zijn om nog beter te doen. Het vertrek van Thomas Acke in het tussenseizoen is een serieuze aderlating, maar voor de rest zijn zo goed als alle jongens gebleven. Momenteel missen we onze geblesseerde spits Thor Laleman, waardoor we iets te weinig scoren. Wanneer hij opnieuw fit is, komt daar wel verandering in. Onze kern is eigenlijk in de breedte voldoende versterkt om bovenaan vlot te kunnen meedraaien.”

Jeugdopleiding bij Club

Kevin Degrande genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar verhuisde op jonge leeftijd naar KFC Varsenare. “Ik zette mijn eerste stappen op een voetbalveld in de voetbalschool van Club. Bij een grote club word je ook als jeugdspeler minstens één keer per jaar geëvalueerd en toen duidelijk werd dat ik niet bij de betere spelers van mijn lichting behoorde, besloot ik om naar een andere club te verhuizen. Bij FC Varsenare speelde ik in alle jeugdreeksen en had ik het naar mijn zin. Via de beloften van SVV Damme en een omweg bij SK Eernegem speel ik nu samen met drie dorpsgenoten bij VV Koekelare”, aldus de Veldegemnaar.

“We kunnen misschien voor een verrassing zorgen”

“Ik voetbal hier graag, want het is een warme en familiale club”, gaat Degrande verder. “Ik werd hier met open armen ontvangen en voelde me hier direct thuis. Ik hoop dit seizoen opnieuw een vaste waarde te zijn binnen het team om de ploeg aan zoveel mogelijk overwinningen te helpen. Dit is een sterke reeks met veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. We zijn geen titelfavoriet, maar misschien kunnen we voor een verrassing zorgen. Afspraak over enkele maanden.” (PDC)