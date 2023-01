KEVC Beselare (2A) gaat shoppen bij buur BS Geluveld: “Onze relatie blijft goed”

Ondanks het feit dat zowel KEVC Beselare als BS Geluveld momenteel nog volop strijd leveren om het behoud in tweede provinciale te verzekeren, is het bestuur van beide clubs al volop bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. Opvallende vaststelling is dat KEVC Beselare, naast trainer Thierry Lemaire, al zeven spelers van BS Geluveld wist te overtuigen om de overstap te maken.

Robbe De Clercq, Robin Lemahieu, Miguel Barbez, Matthias Cattry, Julien Declercq, Niels Taillieu en Dimitri De Saedeleer verdedigen dit seizoen nog de kleuren van BS Geluveld, maar bereikten al een overeenkomst voor volgend seizoen met KEVC Beselare. Ondanks de vele rechtstreekse transfers blijft de relatie tussen de buren uitstekend, valt te horen bij beide clubs. “Dat is nu eenmaal voetbal. Ik draai al lang genoeg mee om dat een plaats te kunnen geven. Wanneer een trainer vertrekt, weet je dat er een kans bestaat dat enkele spelers hem volgen”, relativeert Ronny Durnez, secretaris van BS Geluveld.

Mentaliteit

Ook voor Damien Hauspie, voorzitter van KEVC Beselare, zit er geen ruis op de relatie met de buren. “Onbewust zal er misschien wel wat spanning zijn, maar uiteindelijk is dat hoe het werkt in de Westhoek. Sommige spelers speelden al lang in Geluveld en waren toe aan een nieuw avontuur.”

Na verlies bij rechtstreeks concurrent Geluveld en een gelijkspel tegen hekkensluiter Winkel Sport B blijft Beselare in de degradatiezone hangen. De 42-jarige voorzitter kan de tegenvallende resultaten van de laatste weken makkelijk verklaren. “Het puntenverlies hebben we volledig aan onszelf te wijten. De mentaliteit van onze Franstalige spelers laat te wensen over. Ze komen zelden trainen en denken nog steeds dat alles wel van zelf zal gaan. Pijnlijk dieptepunt was de week in de aanloop naar de wedstrijd tegen Winkel Sport B. De training werd toen afgelast, omdat er maar een handvol spelers aanwezig konden zijn. Daarna hebben we als bestuur opgetreden en beslist om financiële consequenties te koppelen aan hun afwezigheid. We geloven zeker nog dat we ons kunnen redden, maar de mentaliteit moet dringend beter worden.”

Volgend seizoen zullen we een veel bredere kern hebben

Halfweg dit seizoen maakten ze in Beselare de komst van de trainer voor volgend seizoen bekend. Dat trainer Thierry Lemaire de overstap maakt van Geluveld naar Beselare is volgens Hauspie een bewust keuze. “Mike Dewitte is vier jaar trainer geweest bij ons, met mooie successen en een promotie als gevolg. Maar iedereen vond dat het tijd was voor een nieuwe wind. Zeker na de mentaliteitsproblemen de laatste tijd. Daarom hebben we nu bewust gekozen voor een trainer uit de regio met een groot netwerk. Alle spelers die we al konden binnenhalen voor volgend seizoen zijn spelers uit de streek. De komst van de nieuwe coach heeft daar zeker in meegespeeld, maar ook wij als bestuur hebben een inspanning geleverd. We hebben de keuze gemaakt om een extra investering te doen om zo een stabiele tweedeprovincialer te kunnen worden. We zullen volgend seizoen een veel betere kern hebben dan dit seizoen. Het zou dus jammer zijn mochten we alsnog degraderen.”

Slechte timing

Na de aankondiging van het vertrek van Thierry Lemaire bleef ook het bestuur van BS Geluveld niet bij de pakken zitten. Volgens Durnez kwam het vertrek van de trainer voor iedereen als een verrassing. “Maar ik begrijp zijn keuze ergens wel. Als je vier jaar trainer bent van een club, dan begin je misschien eens te overwegen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. De timing was wel wat jammer. Halfweg het seizoen kwam Thierry met de mededeling dat hij volgend seizoen naar Beselare trekt, terwijl we nog in volle strijd om het behoud zitten. Maar intussen haalden we met Pedro Nolf en Jean-Pierre Wickaert twee trainers met heel veel ervaring in huis.”