Kersvers voorzitter Andy Janssens over plannen met VV Koekelare (2A): “Lijn van Jean-Pierre doortrekken”

Het onverwacht overlijden van voorzitter en clubicoon Jean-Pierre Mahu dompelde Koekelare en omstreken in diepe rouw. Maar VVK blijft niet bij de pakken zitten en stelt Andy Janssens, die Jean-Pierre al vele jaren goed kende, voor als zijn opvolger. “Het valt mij op dat de club nu al heel goed functioneert”, stelt de kersvers voorzitter.

Er ging een ware schokgolf door VV Koekelare toen bekend werd dat de immer graag geziene voorzitter was overleden. “We willen nogmaals iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen die we mochten ontvangen, ook in naam van het gezin van Jean-Pierre”, klinkt het in een persbericht namens Chris en Stijn Metsu van het Koekelaarse bestuur. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan en zijn ervan overtuigd dat we met Andy Janssens een waardig opvolger kunnen voorstellen.”

Andy Janssens kende Jean-Pierre al vele jaren en kijkt ernaar uit om het werk van zijn voorganger zo goed mogelijk verder te zetten. “Jean-Pierre was een monument en het is heel lastig om hem te vervangen”, aldus Andy Janssens. “Je kan alleen maar respect hebben voor iemand die zoveel voor het voetbal in Koekelare betekend heeft. Het is een enorme prestatie wat hij sinds de fusie in 2015 samen met de rest van het bestuur verwezenlijkt heeft”, stelt de voorzitter. “Ik ben vroeger nog afgevaardigde geweest bij VK Koekelare en heb de fusie met VV meegemaakt. Ook ben ik nog even afgevaardigde geweest bij VV, allemaal omdat Jean-Pierre me dat gevraagd had. Rond Nieuwjaar, een aantal maanden geleden, had Jean-Pierre me gevraagd of ik het niet zag zitten om het bestuur van VV Koekelare te vervoegen. Ik heb dat toen in beraad genomen, maar had nog niet toegezegd.”

“Chris Metsu nam onlangs opnieuw contact met me op, maar dit keer dus met de vraag om Jean-Pierre op te volgen als voorzitter. Ik heb daar even over getwijfeld, maar na alles op een rijtje te hebben gezet, heb ik beslist om ervoor te gaan. Ik sta volledig achter mijn beslissing en heb er veel zin in”, klinkt het bij de 48-jarige Koekelarenaar, die destijds bij de jeugd van Stormvogels begon te voetballen. “Ik ben zot van voetbal en ben het altijd blijven volgen. Anders begin je hier niet aan.”

Andy werkt beroepsmatig als technisch commercieel adviseur bij Gedimat Tanghe in Ichtegem, de hoofdsponsor van VVK. “In die rol heb ik wel wat contacten die van pas kunnen komen bij het uitoefenen van mijn voorzitterschap. De expertise vanuit het beroepsveld wil ik meenemen naar mijn rol als voorzitter om zo een meerwaarde te kunnen betekenen voor de club.”

Jean-Pierre was natuurlijk een heel aanwezige voorzitter. “Iets wat ik ook graag wil nastreven, want dat is ook wel nodig. Als je je engageert, moet je er ook vol voor gaan. Ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat zoiets van een voorzitter verwacht wordt. Over waar mijn accenten zullen liggen, heb ik nog niet echt kunnen nadenken, want alles is heel snel gegaan. Het valt mij op dat de club nu al heel goed functioneert. Als we de lijn van de laatste jaren kunnen doortrekken, mogen we positief naar de toekomst kijken.”

Goede fundatie

Ook op sportief vlak gaat het VVK de jongste jaren voor de wind. “Maar ook over de sportieve doelstellingen kan ik nu nog heel weinig zeggen. Na twee superseizoenen met een titel en een eindronde, kunnen we alleen maar trots zijn. Allemaal bewijzen dat er al een heel goede fundatie staat. Met een verjongde bestuursequipe zijn we voldoende gewapend om ter ere van Jean-Pierre de positieve lijn door te trekken. Ik heb er veel vertrouwen in”, besluit de kersvers voorzitter. (SB)