Kersvers tweedeprovincialer Daring Brugge stelt nieuwkomers voor: “Transfers passen perfect bij ons DNA”

Ter gelegenheid van de spelersvoorstelling van Daring Brugge op het Tempelhof waren nagenoeg alle kernspelers aanwezig. Na een introductie van voorzitter Wim Vandycke nam T1 Preben Verbandt het woord.

De hoofdcoach is tevens Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) en heeft dus zicht op alle talent dat rondloopt. “De weg naar de titel vergde heel wat energie. Met betrekking tot de jeugdwerking zal ik nu bijgestaan worden door een assistent: Mario Matthys. Wat de eerste ploeg betreft blijft mijn rechterhand en toeverlaat Michael Hollevoet. Nagenoeg niemand van de kern verliet ons, vijf gemotiveerde krachten kwamen erbij: Di Mateo Dobbelaere, Broes De Baere, Noah Maenhout, Gauthier Taveirne en Arthur Ismailov. De transfers passen perfect bij ons DNA, gestoeld op inzet en karakter maar ook op technische vaardigheden. Voor het eerst in de geschiedenis treden we aan in tweede provinciale, nadat we ons in de lagere reeks met een straat voorsprong tot kampioen kroonden. De competitie op dit hogere niveau schrikt me niet af, ook al worden foutjes meteen afgestraft. Ik maak me sterk dat ons geheel zich zal kunnen meten met de concurrentie. We zullen geconfronteerd worden met onbekende rivalen maar zullen ons evenzeer kunnen opladen voor schitterende derby’s zoals tegen Jong Male, Lissewege, Dosko Sint-Kruis en Jabbeke. Tijdens de voorbereiding zal iedereen zijn kans krijgen. Als de competitie aanvat zullen we er staan.”

Di Mateo Dobbelaere komt over van Eernegem. “Afgelopen kampioenschap was ik goed voor 17 goals. Liefst word ik uitgespeeld als diepe of hangende spits. Daring Brugge is een vereniging die me aantrekt en ik wilde kost wat kost een stapje hoger voetballen. En van T1 Preben Verbandt had ik al positieve geluiden opgevangen. Ik ben er klaar voor.”

Broes De Baere bewees zijn kunnen vorig seizoen bij de U17 van het nationale Oostkamp. “Voor mij wordt het nu ernst want ik moet me bewijzen in klimmen en dalen. Het is mijn bedoeling om door te groeien en me te tonen als ik geselecteerd word. Centraal op het middenveld kom ik het best tot mijn recht al kan ik ook best uit de voeten op de flank.”

Noah Maenhout voetbalde tot voor twee competities op het Tempelhof en werd beschreven als een talent boy. “Vermits ik eens wilde proeven van andere uitdagingen trok ik naar De Ruiter Roeselare. Een jaartje later sloot ik me aan bij Eendracht Brugge. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het gras niet groener is aan de overkant. Dus keerde ik terug naar de schaapstal. Dit wordt een serieus niveau maar ik koester geduld. De bal ligt in mijn kamp.”

Gauthier Taveirne leerde voetballen bij Tielt en trok vervolgens naar de jeugd van KM Torhout. “Afgelopen kampioenschap werd ik al gepolst door Daring Brugge maar toen opteerde ik voor Lichtervelde. Met een jaartje uitstel wil ik nu mijn kans wagen als verdedigende middenvelder of op de positie waar de coach mij nodig heeft. Ik ben defensief ingesteld en kan op ettelijke posities mijn plan trekken. Hopelijk krijg ik het vertrouwen en dan ben ik tot veel in staat.”

Arthur Ismailov komt over van Lombardsijde en kon kiezen uit meerdere opties. “Ettelijke keren voetbalde ik tegen Preben Verbandt. De manier waarop hij zijn jongens laat aantreden kon me bekoren. De flanken zijn mijn beste posities, rechts of links het maakt niets uit. Vermits ik houd van uitdagingen trok ik naar tweede provinciale bij een team dat best wat ambities vertoont.” (JPV)