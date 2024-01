Kenneth Claes coacht bijzondere beloften van Daring Brugge (2A)

Het gepromoveerde vlaggenschip startte het nieuwe kalenderjaar in mineur en verloor een zes puntenmatch op bezoek bij Diksmuide B. De jongens van het Tempelhof vertoeven nu op positie 12, met twee punten meer dan derde laatste Snaaskerke.

Kenneth Claes slaagt er regelmatig in talentvolle elementen te laten doorstromen. Zelf kreeg de kleine voetbalfreak opleiding bij de jeugd van Anderlecht. Later speelde hij bij Wetteren, Berlare en Wichelen, tot hij naar de Brugse regio verhuisde. “Toen stopte ik alle voetbalactiviteiten. Mijn vrouw Kirsty bleef aandringen dat ik trainer zou worden bij Daring Brugge. Na een eerste contact mocht ik meteen de U13 onder mijn hoede nemen en later de lichting U17. Eén seizoen bood ik me nog aan als speler onder T1 Preben Verbandt. Het klikte met onze hoofdcoach, maar al vlug had ik door dat ik eerder in de wieg was gelegd voor oefenmeester.”

Herpakken in Lissewege

“Het blijft mijn overtuiging dat ik als coach meer kan bereiken dan als speler. Sporadisch doe ik zelf nog mee met de beloften. Ook op training toon ik hen voor hoe het moet. Op fysiek vlak hoef ik niet onder te doen voor hen, ik tel immers amper 27 lentes. Naar volgend seizoen toe heb ik bijgetekend, maar als er een eerste ploeg naar mijn diensten solliciteert, is het mogelijk dat ik daarop inga. Zo niet blijf ik het Tempelhof trouw. Laat mij maar de jongeren die laatste duw geven. De hoofdcoach volgt mijn adviezen. We hebben de heenronde barslecht afgesloten door 0-4 te verliezen thuis tegen Hooglede. De terugronde startte ook al niet denderend door dat verlies in Diksmuide. Nochtans kunnen we het niveau van tweede provinciale zeker aan en in onze jeugdrangen zit een kweekvijver aan talent. Het komt er nu op aan ons te herpakken op bezoek bij Lissewege. Ik train twee keer per week, coach mijn wedstrijden, ga mee met collega Jochen Snauwaert van de gewestelijke beloften en zit naast Preben Verbandt bij de eerste ploeg. Dat is misschien veel, maar mijn bijdrage wordt gewaardeerd in alle rangen.” (JPV)

Zondag 14 januari om 15 uur: RFC Lissewege – Daring Brugge.