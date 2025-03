Kapitein Yari Delporte (KFC Heist A: “We voetballen lang niet op ons best”

Daring Brugge pakte uit met een hoopgevende prestatie aan de kust. Ettelijke kansen werden niet benut. Een cruciaal moment noteerden we omstreeks het uur: een magistrale reflex van keeper Miguel De Block verhinderde de 0-2. Vijf minuten later egaliseerde Jan Claessens. Bij winst hadden de jongens van T1 Geert Versavel een schitterende zaak kunnen doen. Ze zouden opgeklommen zijn naar stek vier en hun eindrondekansen verstevigd hebben. Net als de goalie pakte kapitein Yari Delporte, in het centrum van de verdediging, uit met een ijzersterke prestatie. Zijn oprukken bij stilstaande fases betekende steevast rood alarm voor de bezoekers. Toch baalde de aanvoerder serieus na afloop. “Dit was allerminst een goede prestatie. Wij beschikken over toptrainers maar maken te weinig gebruik van hun ervaring. Oefensessies dienen beter gevolgd te worden, willen we ons gedroomde doel, de nacompetitie, bereiken. Er wachten ons nu nog zes finales, en niet van de minste. We voetballen lang niet op ons best. Onze volgende opdracht is een trip naar Veurne A, daarna komt Oudenburg op bezoek. Die twee rivalen delen de leidersplaats. We weten wat ons te doen staat.

Grote droom

“Bij Lissewege, waar we woonden, startte mijn voetballoopbaan. Daarna beproefde ik mijn geluk in Blankenberge en in het coronajaar ging het richting Heist. Samen met mijn broer Yony maak ik deel uit van het eerste elftal. Het is de bedoeling dat we samen blijven voetballen tot we stoppen. We gaan trouwens altijd samen naar de contractbesprekingen. We werden enkele jaren getraind door onze nonkel Dimitri Delporte. Toen hij werd vervangen door Geert Versavel veranderde weinig voor ons. Wij voeren uit wat een sportieve baas van ons verlangd, gelijk wie de touwtjes in handen heeft. Trouwens, onze T1 is een voetbalkenner tot en met die quasi alle voetbaldiploma’s heeft behaald. De knowhow van de coach en het talent dat hier rondloopt, kunnen ons gegarandeerd naar eerste provinciale loodsen. Dat is en blijft onze grote droom.” (JPV)

Zaterdag 15 maart om 19 uur: KSV Veurne A – KFC Heist A.