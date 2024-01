Kapitein Yannick Dekeyzer geeft de moed niet op

Onder Kris Brackx dwong Eendracht De Haan (2A) de promotie naar tweede provinciale af. In die hogere reeks slaat alles tegen wat kan tegenslaan. Drie smaakmakers vielen langdurig uit, doelman Daniek Vanhelsuwé ligt ook nog in de lappenmand en met Livio Proot is de derde trainer van het seizoen aan zet.

Yannick Dekeyser telt inmiddels 35 lentes en voetbalde nog samen met voormalig T1 Dimitri Delporte, die zopas ontslagen werd. De kapitein doet ons het verhaal: “Kris Brackx hield na zeven mooie jaren de eer aan zichzelf en dat siert hem. Na een korte interim van zijn assistent Livio Proot deed Dimitri Delporte zijn intrede. Iedereen, ook ikzelf, toonde zich vol lof toen onze ex-speler werd verwelkomd. In december begonnen de gesprekken naar volgend kampioenschap toe. De coach was daarbij aanwezig en velen verlengden hun verblijf omdat ze de samenwerking met het trainersduo zagen zitten. Plots, toen we al de terugronde aan het voorbereiden waren, deelde Dimitri Delporte ons mee dat hij volgend seizoen voor FC Kleit opteert. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Ik volg het bestuur dat deze fikse vertrouwensbreuk niet kon laten passeren en prompt de samenwerking beëindigde.”

“Onze hondstrouwe T2 Livio Proot werd meteen het volle vertrouwen geschonken. Hij krijgt de sportieve leiding in handen. De intentie is om hem vele jaren aan zet te laten. Hij heeft het DNA van zijn leermeester Kris Brackx in zich en hij is er zich van bewust: niets hoeft, alles mag.”

“Nog maar eens een opdoffer is het feit dat we in januari allemaal toppers betwisten. En toch blijf ik erbij: we zijn nog geen vogel voor de kat en er hoeft geen puin geruimd te worden. Als we degraderen, zullen we allemaal onze kop voor de bal gelegd hebben. We hebben zopas met 0-3 verloren tegen het herboren Jabbeke, dat onder de nieuwe coach 13 op 15 sprokkelde.”

Ongenaakbare leider

“Nu maken we ons op voor de trip naar de buren uit Oudenburg en dan komt ongenaakbare leider Jong Male op bezoek. We eindigen januari met een trip naar nummer vier Veurne. Als kapitein sta ik er borg voor: de jongens zullen het beste van zichzelf geven en in voetbal blijft alles mogelijk.” (JPV)

Zondag 14 januari om 15 uur: KWS Oudenburg – Eendracht De Haan.