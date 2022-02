Jorgen Geerolf van Dosko Kanegem (2A): “Varsenare zal na het nipte verlies uit zijn op revanche”

In tweede provinciale A leed Dosko Kanegem vorig weekend een onverwachte 1-0-nederlaag op Jabbeke. Desondanks staat het team van coach Tommy Careel op een knappe vijfde plaats gerangschikt. Zaterdagavond wacht alweer een moeilijke opdracht met de komst van het tweede geklasseerde Varsenare A.

“Zondag laatstleden was het echt moeilijk spelen op Jabbeke door de gure weersomstandigheden”, opent de 27-jarige Jorgen Geerolf. “We willen ons echter daar niet achter wegsteken voor het nipt verlies, want Jabbeke was in de cruciale fasen misschien net iets beter en scoorde een vermijdbaar doelpunt. Lang mogen we niet stilstaan bij dit verlies, want zaterdag wacht al een volgende opdracht met Varsenare A. Dat is momenteel samen met leider Veurne de ploeg in vorm. Dat bewezen ze trouwens ook in de topper tegen Heist (4-1 winst). Bij ons gaan ze wellicht super gemotiveerd zijn na het nipte 1-0 verlies in de heenmatch. Zelf willen ook wij terug onze rug rechten na de jongste 1 op 6. Het publiek gaat zich dus aan een aangenaam kijkstuk mogen verwachten.”

Enorm sterk seizoen

Ondertussen zijn bij de Doskovieten ook de besprekingen bijna afgerond. “Jan De Soete liet de clubleiding weten na deze campagne te stoppen. Aaron Borms trekt naar Meulebeke en Jeffrey Christiaens naar Eine. Zelf start ik straks mijn zesde seizoen in de kleuren van Kanegem. Het is hier leuk en ik krijg speelkansen. Vandaar dat ik nooit naar een andere club ben gegaan voor een gesprek.”

“Welke ambities het bestuur uitspreekt voor volgend seizoen? We beseffen dat we momenteel aan een uitzonderlijk sterk seizoen bezig zijn en het moeilijk zal worden om dit te evenaren. We gaan het natuurlijk proberen, maar ons enige doel is en blijft eigenlijk om in tweede provinciale stabiliteit in te bouwen zodat we nooit meer achterom moeten kijken voor een mogelijke degradatie”, aldus de administratief bediende uit Wingene, die dit seizoen vooral op het middenveld fungeert bij Dosko Kanegem. (SBR)