Joren Colpaert (KFC Poperinge – 2A): “Belangrijk om eens een reeks neer te zetten”

Na twee overwinningen op een rij staan de jongens van coach Nick De Groote opnieuw in de top vijf, in tweede provinciale A. Zaterdag is er een belangrijke wedstrijd tegen het als tweede geklasseerde KRC Bissegem. Een nieuwe overwinning betekent haasje-over met de blauw-witten uit de Kortrijkse deelgemeente.

“Onze overwinning van vorig weekend tegen SK Geluwe verdient zeker geen schoonheidsprijs”, geeft middenvelder Joren Colpaert (22) toe. “Het was een moeilijke wedstrijd en beiden ploegen hadden heel wat afval in hun spel. Van zulke matchen zijn enkel de drie punten het onthouden waard. Nochtans spelen we al het hele seizoen op een meer dan aanvaardbaar niveau, maar scoren blijft een pijnpunt. In heel wat wedstrijden krijgen we weinig ruimte, vandaar.”

Verrassingen

Ook na een mindere reeks blijven de rood-gelen in de running voor een eindrondeticket. “Het kan heel snel verkeren in deze competitie, en dat is een voordeel als je eens een reeksje neerzet. Iedereen kan van iedereen winnen en elke week zijn er heel wat verrassingen. Kijk bijvoorbeeld naar SK Nieuwkerke, dat wekenlang aan de leiding stond: na enkele nederlagen is het teruggevallen naar de vijfde plaats.”

“Net daarom is de wedstrijd van dit weekend tegen Racing Bissegem zo belangrijk. Bij winst maken we wellicht een mooie sprong voorwaarts. En als we een reeksje kunnen neerzetten, kunnen we de concurrenten terugslaan.”

“Voor de winterstop volgen dan nog enkele interessante confrontaties: tegen SK Nieuwkerke en SK Westrozebeke. Als we die wedstrijden winnen, kunnen we met een gerust gemoed de kerstperiode ingaan”, besluit Joren Colpaert.

(PDC/foto VDB)