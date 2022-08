Jordi Lemiengre (FC Gullegem, 2A): “Elke speler moet dagelijks knokken voor zijn plaats”

FC Gullegem opent zaterdag om 19.30 uur de competitie op eigen veld tegen Cercle Brugge B. Een mooie affiche. Als opwarmer staken de rood-witten zich vorige vrijdag een hart onder de riem door met 1-5 de maat te nemen van Mandel. “We zijn er klaar voor”, beweert T1 Jordi Lemiengre.

De speeltijd is voorbij, straks gaat het om de knikkers. FC Gullegem eindigde vorig seizoen de competitie op een verdienstelijke zevende plaats. Ook voor deze competitie willen de rood-witten hun trouwe fans met uitstekende resultaten verwennen. De openingswedstrijd tegen Cercle Brugge B oogt alleszins veelbelovend. “Natuurlijk willen we met een zege aan het nieuwe seizoen beginnen”, aldus T1 Jordi Lemiengre. “Tenslotte spelen we altijd om te winnen. Over de voorbereiding heb ik alleszins geen klagen. Iedere speler kreeg voldoende speelkansen om te tonen wat hij in zijn mars heeft. Maar een competitiematch is nog wat anders dan een doorsnee oefenwedstrijd. Vooral de eerste wedstrijd is altijd iets speciaals. Uitgezonderd Lennart Sampers en Gaëtan Vercaemer is mijn volledige kern fit. Of ik de vereniging al bezig zag? We hebben er beelden van. Van één ding mag je zeker zijn: aan techniek zal het de jonge Bruggelingen wellicht niet ontbreken. Het zou mooi zijn mochten we de competitie met een zege en een gave prestatie kunnen beginnen.”

Jordi Lemiengre voelt zich ondertussen goed thuis bij FC Gullegem en is best tevreden over zijn spelersgroep. “Ik beschik over een evenwichtige en ruime kern”, weet de 48-jarige Oostendenaar. “Dat moet iedere speler stimuleren om er vanaf de eerste speeldag voluit voor te gaan. Bij Gullegem heb ik weinig aanpassingsproblemen gekend. Ik werd er goed opgevangen, merkte vanaf de eerste dag dat er een degelijke structuur op poten staat.”

Vorig seizoen en ook in de voorbereiding gaven menige jeugdspelers hun naamkaartje af. “Het werk bij de jeugd van Dennis de Tand en Nico Vandecaveye werpt zijn vruchten af. De jongeren kloppen aan de deur van de eerste ploeg. Het is nooit goed als iedereen zeker is van zijn plaats. Iedere speeldag moet er hard voor geknokt worden”, besluit Jordi Lemiengre. (AV)