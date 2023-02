Jonas Hanson en KVK Avelgem (2A) gaan voor de top vijf: “Geen verrassing volgend weekend”

Van KVK Avelgem A is geweten dat er ambitie is om in de hoogste provinciale reeks uit te komen. En liefst zo snel mogelijk. Met slechts twee gelijke spelen uit drie wedstrijden lijkt dat niet direct een evidentie. En toch, ook de rechtstreekse concurrenten laten punten liggen. Waardoor alles nog heel dicht bij elkaar ligt en een eindrondeticket nog tot de mogelijkheden behoort. Iedereen kan zomaar van iedereen winnen, lijkt het wel.

De 25-jarige aanvallende middenvelder Jonas Hanson is eerlijk in zijn analyse: “Dottenijs was heel sterk dit weekend. (0-3 verlies red.) Daarbij komt nog dat wij met een hele rits geblesseerden en geschorsten zitten. Wij konden geen weerwerk, op ons normaal niveau, bieden. Louis Coetsier is geblesseerd, Kevin Pollet was geschorst, Tonino Delvar is nog maar net opnieuw speelklaar en Robin Douven is ook al lange tijd out.”

Geen excuses

“Al bij al werken wij een degelijk seizoen af. Hoewel, de laatste weken speelden de talrijke afwezigen ons wel degelijk parten. Binnen de groep blijven we er wel in geloven. We kijken steevast naar boven en willen zeker in die top vijf eindigen, om onze kansen op de eindronde gaaf te houden. De totaliteit van de club wil die eindronde heel graag. En eens je daaraan kan meedoen, dan weet je nooit of het lukt of niet. Dan hangt veel af van de vorm van dat moment. Beselare zaterdag is een must. Deze moet gewonnen worden, geen excuses.”

“We bewezen al tegen sterke ploegen dat we ons mannetje kunnen staan. Tegen leider Zonnebeke liep het bijvoorbeeld goed, al moet ik toegeven dat Dottenijs de sterkste ploeg is waartegen wij al speelden. Technisch waren ze supersterk en ze speelden een krachtig soort voetbal. Wij zien elk weekend verrassende uitslagen in de reeks, maar dit weekend mag en zal het niet bij ons zijn.”

(MVA)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: KEVC Beselare A – KVK Avelgem A