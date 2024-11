Jeugdproduct Cis Goesaert krijgt volop zijn kans bij leider KSV Veurne: “Hard werken voor vaste plaats in de basisploeg”

KSV Veurne hield de drie punten thuis tegen KSV Jabbeke en blijft dus aan de leiding in tweede provinciale A. Jeugdproduct Cis Goesaert, die dit seizoen volop zijn kans krijgt, blikt vooruit op de lastige verplaatsing naar Heist.

KSV Veurne A verloor al niet meer sinds begin oktober en hield met een 2-0-zege ook tegen KSV Jabbeke de volle buit thuis. “Ondanks de moeilijke omstandigheden kunnen we zeker van een verdiende overwinning spreken”, vindt Cis Goesaert, die nog eens in de basis mocht beginnen. “We hebben onze wilskracht getoond en het goed uitgespeeld, waardoor we eigenlijk nooit echt in de problemen kwamen.”

En dus blijven de Veurnaars aan de leiding in tweede provinciale A. “We hopen daar zo lang mogelijk te blijven staan. Trainer Stijn Van Acker zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan. We vormen een sterke groep en zijn enorm gemotiveerd. Ook individueel is er nog ruimte voor progressie, maar daar wordt hard aan gewerkt op training. We hebben dit seizoen echt wel de ambitie om weer naar de hoogste provinciale afdeling te promoveren.”

Cis is amper 17 lentes jong, maar krijgt als jeugdproduct wel volop zijn kans in de A-ploeg. “Intussen is het mijn 13de seizoen bij KSV Veurne en ik ben heel tevreden met de speelminuten die ik krijg. Ik zal er alles aan doen om mijn kansen te grijpen en ik hoop op een vaste plaatst in het basiselftal. Hopelijk kan ik ook zondag in Heist, een altijd lastige verplaatsing, mijn steentje bijdragen”, besluit de student sport, optie voetbal. (SB)

Zondag 1 december om 15 uur: KFC Heist A – KSV Veurne A.