Jessy Blanckaert (KSV Veurne – 2A) klaar voor derby: “Een wedstrijd waar veel spelers naar uitkijken”

KSV Veurne begon het jaar met een 2-2-gelijkspel op het veld van eerste achtervolger Oudenburg. Groen-geel blijft zo leider voor de komst van KVDO B. Jessy Blanckaert blikt vooruit op deze altijd interessante derby.

“Het punt was zeker niet gestolen in Oudenburg”, vindt Jessy Blanckaert. “Met wat meer geluk hadden we er zelfs kunnen winnen. Met deze puntendeling blijven we wel aan de leiding, wat de verdienste is van een team dat goed op elkaar is ingespeeld. De coach geeft ons vertrouwen en het systeem zit stevig in elkaar.”

Als je na 17 matchen aan de leiding staat, moet je misschien wel titelambities durven uitspreken. “Maar het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren”, blijft de 26-jarige Veurnaar nuchter. “Natuurlijk hebben we wel de ambitie om toch minstens de eindronde te halen. Maar alles wat hoger is, is uiteraard mooi meegenomen.”

Sterke tandem

Dante Blanckaert maakte afgelopen zomer de overstap van Houthulst. “Hoewel we in Houthulst een topgroep hadden en de titel pakten, ben ik heel tevreden met mijn overstap. Ik krijg speelminuten en word op mijn beste positie uitgespeeld. Samen met Dante Blanckaert vorm ik een sterke tandem op de rechterflank. Ik voel me hier goed en tekende dan ook bij voor volgend seizoen. Er was geen reden om te veranderen.”

Zaterdag ontvangt Veurne de buren van KV Diksmuide-Oostende voor een streekderby.

“Een wedstrijd waar veel spelers naar uitkijken. Er zijn ook een vijftal spelers met een Diksmuids verleden, die zich extra graag willen tonen. Zelf speelde ik de voorbije jaren regelmatig tegen Diksmuide, waardoor ik weet dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden. Toch zullen we er alles aan doen om revanche te nemen voor het 2-2-gelijkspel uit de heenronde”, besluit de rechtsachter met een verleden bij Oostduinkerke, Spermalie-Middelkerke, SVD Kortemark en WS Houthulst. (SB)

Zaterdag 18 januari om 19 uur: KSV Veurne A – KSV Diksmuide-Oostende B.