Jens Vandoorne (SK Nieuwkerke – 2A): “Met onze kwaliteiten mogen we niet verder wegzakken”

Verrassende wending bij SK Nieuwkerke. Nadat de grensploeg de eerste vijf wedstrijden won, ging de bal niet meer perfect aan het rollen. Uit de voorbije zes wedstrijden werden amper vier punten gehaald. Na de verloren partij op Bissegem was de ontgoocheling bij Jens Vandoorne dan ook groot.

De oorzaak van de mindere recente resultaten zoekt Jens vooral bij een aantal afwezige basisspelers. “Dan moet er geschoven worden, spelen spelers op plaatsen waar ze misschien minder tot hun recht komen en zinkt de moed bij een aantal letterlijk in de voetbalschoenen”, aldus Vandoorne. “Dit en het ontbreken van dat beetje geluk dat we wel hadden bij de aanvang van de competitie leidt dan tot deze weinig hoopgevende resultaten.”

Jens Vandoorne trekt zich op aan de komende wedstrijden waar SK Nieuwkerke tweemaal mag spelen voor eigen publiek. “Dat was in het verleden één van onze sterktes en dus moeten we de twee volgende zondagen dan ook bewijzen dat we het voetballen niet verleerd zijn. Er is hoe dan ook geen man overboord. We blijven in de top vijf, maar mogen gezien onze kwaliteiten zeker niet verder wegzakken in het klassement.”

Om de aanwezige basisspelers op te vangen wordt door SK Nieuwkerke een beroep gedaan op jongeren die vanuit de U17 op weg zijn naar de eerste ploeg. “Mooi initiatief van de club. De jongeren hebben zeker voldoende techniek om mee te draaien in onze reeks. We weten allemaal dat voetbal ook draait rond gestalte en ervaring. Het spel kan soms hard gespeeld worden. En dat missen de jongeren dan weer wel.”

Voor de komende wedstrijd thuis tegen Zwevegem komen aantal vaste spelers terug. Benjamin Lutun onder meer en gezien zijn staat van verdienste kan hij zeker de grensploeg opnieuw de overwinning laten proeven. (MDN)

Zondag 20 november om 14.30 uur: SK Nieuwkerke – Zwevegem Sport.