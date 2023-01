Jens Dubois wordt trainer van de beloften van SV Moorsele: “Ik berg mijn voetbalschoenen op”

SV Moorsele doet dit seizoen niet mee voor de prijzen. De jongens van T1 Kevin Vandecasteele moeten zich voorlopig tevreden stellen met een bescheiden gedeelde negende plaats. Met slechts vijf punten meer dan de staartploegen Geluveld, Geluwe en Beveren-Leie, zal Moorsele nog wat punten moeten sprokkelen om de rood-witte schaapjes op het droge te krijgen.

Jens Dubois is aan zijn laatste wedstrijden begonnen als speler. Omdat de T1 van de B-ploeg Emmerson Samyn tijdens de winterstop Moorsele ruilde voor Ledegem, Bjorn Taillieu promoveerde van trainer van de beloften tot T1 van de B-ploeg, neemt Jens Dubois momenteel de beloften voor zijn rekening. “Het is altijd mijn bedoeling geweest om na mijn actieve spelersloopbaan trainer te worden”, zegt de 34-jarige Menenaar.

“Ondertussen ben ik al zeven seizoenen met veel plezier aan de slag bij Moorsele. Straks is het tijd om de voetbalschoenen op te bergen. Een mens moet luisteren naar zijn lichaam en het mijne zegt dat het genoeg is geweest. Door trainer te worden van de Moorseelse beloften blijf ik in het voetbal. Het wordt voor mij een ideale leerschool om later de lat hoger te leggen.”

“Ooit wil ik T1 worden van een eerste ploeg, maar niet zonder stappen over te slaan. Uiteraard is het de bedoeling om mijn UEFA B-trainersdiploma te halen. Ondertussen kan ik bij de Moorseelse beloften zonder druk op de schouders de stiel leren in een warme, familiale club waar ik al gedurende zeven seizoenen speler van ben.”

1 op 9

Vorig seizoen ontpopte SV Moorsele zich als promovendus tot dé absolute revelatie, bekroonde zichzelf met een eindrondeticket. In deze competitie moeten de rood-witten het met heel wat minder stellen. “Het afhaken van Kobe Stragier en Roel Masschelein hebben voor een serieuze aderlating gezorgd”, weet Jens Dubois.

“Meer dan we ooit durfden denken. Kobe en Roel waren heel belangrijk voor de ploeg. Ze straalden rust uit, namen de ploeg met hun ervaring op sleeptouw. Nu ze de voetbalschoenen aan de gekende haak hingen, beseffen we hoe belangrijk ze waren voor de ploeg.”

“Desondanks hebben we nog altijd voldoende kwaliteit om een rustig seizoen in de linkerkolom vol te maken. In de eerste ronde waren we veel te wispelturig. Na een goed resultaat slagen we er niet in om te bevestigen. Vooral onze start met amper 1 op 9 was dramatisch. Vooral op eigen veld lieten we al te veel punten liggen.”

Vorige woensdag werkte Moorsele nog een achterstallige wedstrijd af op Dottenijs.

(Alfons Vandewynckele/foto MPM)