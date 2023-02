Jens Claeys (BS Geluveld – 2A): “Cruciale weken in de strijd om het behoud”

Voor BS Geluveld staan cruciale wedstrijden op het programma. Blue Star strijdt met nog negen wedstrijden op de kalender nog steeds voor het behoud. Ook centrale verdediger Jens Claeys beseft dat er de komende weken punten moeten worden gepakt. “We hebben geen makkelijk programma, maar zullen eens moeten stunten. We staan met veel ploegen dicht bij elkaar. We zijn dus niet alleen afhankelijk van onze eigen resultaten, maar ook van wat onze concurrenten zullen doen.”

De laatste wedstrijden is er wel beterschap te merken in de resultaten van BS Geluveld. Ze pakten 11/21 en verloren van de laatste zeven wedstrijden amper twee keer. “In de eerste helft van het seizoen hebben we ons wat moeten aanpassen aan tweede provinciale. De laatste weken zijn we iets minder naïef gaan spelen. We starten vanuit een goede organisatie en proberen onze momenten te kiezen. We spelen al een heel seizoen niet slecht, maar uiteindelijk is het in deze fase van het seizoen gewoon belangrijk om punten te pakken.”

Zondag staat een thuiswedstrijd tegen Dottenijs op het programma. In de heenwedstrijd ging Geluveld op het veld van Dottenijs winnen met het kleinste verschil. De 33-jarige projectleider hoopt om een gelijkaardige wedstrijd als in de heenronde te kunnen spelen. Claeys, die intussen aan zijn vijfde seizoen bezig is in Geluveld, heeft beslist om volgend jaar andere oorden op te zoeken. “Ook dit jaar ben ik best tevreden van mijn seizoen. Ik heb iedere minuut gespeeld. Veel spelers vertrekken volgend seizoen naar een nieuwe club. Daarom heb ik ook beslist om volgend jaar niet in Geluveld te blijven. Ik heb voorlopig nog geen ploeg, maar het is zeker de bedoeling om te blijven voetballen”, besluit de naar Wervik uitgeweken Geluwenaar. (BP)

Zondag 26 februari om 15 uur: BS Geluveld – R Dottenijs Sport.