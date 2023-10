Jelle Bouckaert (Jong Male VV – 2A) al twee jaar op de sukkel: “Dit is echt mijn laatste poging”

De puntendeling tegen Snaaskerke was het eerste puntenverlies van dit kampioenschap voor de jongens van de Brieversweg. Bij Daring Brugge wonnen ze vervolgens met 0-1. De verlossende goal viel in de allerlaatste minuut. Nu maken ze zich op voor de komst van rode lantaarn De Haan, een gewond dier, zeg maar.

Jelle Bouckaert, zoon van de legendarische coach Rik, is een zeer slimme voetballer. Hij fungeerde ettelijke seizoenen als spelverdeler bij Excelsior Zedelgem. Tijdens zijn laatste competitie daar brak de miserie uit. Een mysterieuze kuitblessure hield hem aan de kant. Jelle trok afgelopen kampioenschap naar Jong Male en debuteerde er na enkele weken. Het euvel keerde terug. De sympathieke voetballer is niet de figuur om in een hoekje te zitten kniezen. Hij bekijkt alle opties. “Twee jaar ben ik op de sukkel, acht keer keerde ik terug na revalidatie. Nu is het echt mijn laatste poging. In een ultieme medische ingreep worden mijn bloedplaatjes rechtstreeks in de kuit gespoten en blijf ik bij de kinesist spierversterkende oefeningen uitvoeren. Laat me duidelijk zijn, ik draaf niet meer met pijn tussen de krijtlijnen.”

Toegevoegde waarde

“Gelukkig heb ik nog andere pijlen op mijn boog en haalde ik al mijn Uefa B-diploma. Als voetbaldier wil je echter zelf tegen dat ronde ding trappen. Gelukkig toont onze T1 Stijn Desmet heel wat begrip voor mij. Zijn assistent Kenneth Dhondt traint nu ook de keepers. Zelf mag ik wat veldwerk voor mijn rekening nemen en kan zo trainingservaring opdoen. Op zondag zit ik op de bank, naast Stijn en Kenneth. Zo blijf ik betrokken bij het gebeuren. In het beste geval zal ik voorzichtig wederoptreden begin november, al vrees ik dat er wel nog wat tijd zal bijkomen. Lukt het niet meer, dan wenkt het trainerswereldje. We blijven op kop met drie punten bonus op het trio Houthulst, Lissewege en Koekelare. De Haan mogen we allerminst onderschatten. We hebben onze koppositie te verdedigen en de kustformatie zal vroeg of laat de goede cadans vinden. Ik blijf helpen coachen op de bank. Zo kan ik misschien toegevoegde waarde bieden aan de vrienden Stijn Desmet en Kenneth Dhondt. Voor de rest zal ik mijn goed humeur niet verliezen en voor een laatste keer hopen.” (JPV)

Zondag 8 oktober om 15 uur: Jong Male VV – Eendracht De Haan.