Jason Deswarte verliest voor het eerst met Jong Male VV (2A)

Jong Male VV blijft koploper al nadert Heist tot op twee eenheden. De jongens van coach Stijn Desmet verloren voor het eerst dit kampioenschap, zowaar tegen Diksmuide B, de nummer 14. Het komt er nu op aan de draad weer op te nemen in de thuismatch tegen het Lichtervelde van T1 Dany Couvreur.

Jason Deswarte is bezig aan zijn vierde seizoen langs de Brieversweg. Afgelopen kampioenschap moest hij acht duels verstek geven wegens spierletsels. Vanaf het moment dat hij gerevalideerd was, werd hij in de basis gedropt. “Onze kern was zodanig smal dat zelfs onze trainers Stijn Desmet en Kenneth Dhondt sporadisch moesten aantreden. Toch plaatsten we ons voor de nacompetitie: een fantastische prestatie toch? De sportief verantwoordelijken pakten het pijnpunt aan en dienden een injectie toe met binnenkomende toppers. Nu ben ik topfit, maar toch moest ik me bij aanvang van het seizoen een paar keer tevreden stellen met een plek op de bank.”

Conditie

“De teruggekeerde Jan Verelst mocht beginnen aan het kampioenschap en bleef ettelijke weken staan. Tegen Heist, half september, verscheen ik opnieuw aan de start. Sindsdien is mijn conditie goed, letsels blijven achterwege en ik amuseer me. En neen, ik morde niet toen ik naast de ploeg viel: dat was de keuze van de coach. Als voetballer moet je daarmee leren leven. We staan eerste, al verloren we verrassend voor het eerst tegen Diksmuide B. De week voordien, tegen Veurne, maakten we in de blessuretijd gelijk. In Diksmuide kregen we een fataal doelpunt tegen in de slotminuut. Soms valt het dubbeltje langs de goede kant, soms niet. Aan onze doelman ligt het alleszins niet. Vittor Masselus vervangt onze geblesseerde titularis Cedric Vanhee met brio en hield ons al een paar keer recht. Verstoppertje spelen doen we niet, we willen meedingen voor de oppergaai, net zoals Heist, Houthulst en misschien een outsider. Voor mij komt het erop aan telkens weer die basisstek te verdienen.” (JPV)

Zondag 10 december om 15 uur: Jong Male VV – KFC Lichtervelde.