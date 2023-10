Jarne Vandenbrande is thuis bij KSK Snaaskerke (2A)

Clubliefde is een begrip dat al lang niet meer tot de woordenschat van de meeste voetballers behoort. Bij KSK Snaaskerke loopt echter een speler rond die bijna twintig jaar aan de club verbonden is en er niet aan denkt om er ooit weg te gaan.

Jarne Vandenbrande (22) was nog een kleuter toen hij al op het voetbalveld in de Dorpsstraat rondliep. “Ik heb in de jongste jeugdreeksen altijd in een oudere leeftijdsgroep gevoetbald”, opent de Snaaskerkenaar enthousiast. “Als zestienjarige mocht ik al proeven van het grote werk als bankzitter van de eerste ploeg. De meeste jongens met wie ik begon te voetballen, hebben de schoenen al lang aan de haak gehangen of spelen in een andere ploeg uit een lagere reeks.”

“Voor mij is deze club mijn tweede thuis”, gaat Jarne verder. “Ik ken hier iedereen en iedereen kent mij. Ik heb er nog nooit aan gedacht om elders te gaan voetballen. Iedereen binnen de club vormt eigenlijk een grote familie. Ik heb ook ongelooflijk veel waardering voor alle vrijwilligers die zich uit de naad werken voor de club. Alle spelers, groot of klein, worden hier in de watten gelegd.”

Eindronde is bonus

Na zes wedstrijden staat de ploeg van Jarne Vandenbrande mooi in de buik van de rangschikking. “Het is onze ambitie om in de linkerkolom te staan, en dat lukt momenteel vrij aardig. Over deelname aan de eindronde wordt niet gesproken. Mocht dit lukken, dan is het een bonus waarmee we heel tevreden zouden zijn. We hebben dit seizoen al meermaals bewezen dat we onze plaats verdienen in tweede provinciale. Bij KSK Snaaskerke is niets van moeten, maar alles van mogen.”

Over zijn eigen ambities is de flankspeler heel duidelijk. “Ik hoop dat ik nog lang in de mogelijkheid ben om voor deze club te spelen. Ik heb als verantwoordelijke voor de operationele activiteiten in de haven van Zeebrugge een heel onregelmatig werkschema en mijn agenda doorkruist soms het wedstrijdschema. Zolang ik mijn werk kan combineren met mijn sportieve hobby, blijf ik voetballen bij KSK Snaaskerke. Dat staat als een paal boven water”, besluit Vandenbrande. (PDC)

Zondag 15 oktober om 15 uur: Daring Brugge – KSK Snaaskerke.