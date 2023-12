Jarne Ledeine (VV Koekelare – 2A) wil groeien: “Mijn scorend vermogen moet zeker nog omhoog”

VV Koekelare zorgde vorig weekend in tweede provinciale A voor een serieuze verrassing door het tweede gerangschikte KFC Heist te verslaan. Sinds de trainerswissel zijn de rood-zwarten duidelijk in goeden doen.

Flankspeler Jarne Ledeine (22) is er nochtans van overtuigd dat de trainerswissel niet onmiddellijk aan de basis ligt van de overwinningen van de voorbije weken.

Geblesseerden

“We deden het ook helemaal niet slecht onder de vorige coach, maar het is wel duidelijk dat enkele jongens die onder Frederiek Logghe naast de ploeg vielen nu gretiger en gemotiveerder zijn op training. Ze willen zich duidelijk bewijzen en dat straalt af op de rest van het team. Er zijn ook enkele geblesseerden die opnieuw fit zijn en dat maakt uiteraard ook een verschil. We staan nu in de top vijf, maar dat betekent in deze fase van de competitie nog niets”, vertelt de student lichamelijke opvoeding.

“Twee jaar op rij deelnemen aan de nacompetitie zou een puike prestatie zijn”

“Het is nog veel te vroeg om voorspellingen te doen. Het belangrijkste is om nu enkel te focussen op de volgende wedstrijd en dat is een moeilijke verplaatsing naar KSV Jabbeke. Winst betekent het ideale scenario om bovenaan te blijven meedraaien, maar het wordt niet simpel om in Jabbeke de drie punten te pakken, want die ploeg is de laatste weken goed bezig.”

Jarne Ledeine is ondertussen aan zijn derde seizoen bezig bij VV Koekelare. Hij genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij KSV Diksmuide, maar is best tevreden met de overstap die hij enkele jaren geleden maakte. “Ik koos voor meer speelminuten, want dat is belangrijk voor mijn progressie. Ik voel me goed bij VV Koekelare, want het is een club die vooruit wil en dat strookt met mijn ambities. Ik zie het best zitten om samen met de club te groeien.”

Eindrondeticket

“Ik weet wat ik kan, maar ik blijf kritisch voor mezelf. Mijn scorend vermogen moet zeker nog omhoog. Als dat lukt, slagen we er misschien in om mee te doen voor een eindrondeticket. Twee jaar op rij deelnemen aan de nacompetitie zou een puike prestatie zijn. Maar zo ver zijn we nog niet… eerst winnen in Jabbeke”, besluit Jarne Ledeine. (PDC)