Jari Van Loo (RFC Lissewege – 2A): “Promotie hoeft niet”

De Vaartjongens pakken uit met een uitstekend seizoen in tweede provinciale. Ze vertoeven na 17 duels in de top vijf al is de terugronde eerder matig gestart. Verlies met 8-1 in Male werd gevolgd door 2-2 thuis tegen Daring Brugge.

Jari Van Loo, altijd het hart op de tong, geeft tekst en uitleg. “In Male misten we een halve ploeg, ik had een uitstap gepland met mijn vriendin. We offeren al onze zondagen op, benutten die ene vrije om even alternatief plezier te zoeken, maar dan plant de kalendermaker een eerder algemeen afgelaste speeldag net een paar dagen na Nieuwjaar. Ik begrijp het allemaal niet, hoor. Dan de week erna, tegen Daring Brugge, schoten we ons in de eigen voet want we gaven een 2-0-voorsprong uit handen in het laatste kwartier. Het komt er nu op aan ons te herpakken. Superbelangrijke weken komen eraan. Eerst trekken we naar rode lantaarn Tielt, dan ontvangen we thuis leider Jong Male en ten slotte verplaatsen we ons naar nummer twee Houthulst. Laat ons maar proberen de nodige puntjes te sprokkelen en week na week te genieten. Promotie naar de hoogste provinciale reeks hoeft voor ons niet, we genieten volop in tweede provinciale, een reeks vol derby’s en aantrekkelijke duels.”

Tram drie

“Op het einde van vorige competitie viel ik uit met een serieus letsel. Ik verzwikte mijn voet tijdens een laatste oefening op training. Gelukkig word ik nu gespaard al houd ik hout vast.”

“Cercle Brugge, KV Oostende, Varsenare, Steenbrugge en Gistel waren mijn vorige uitdagingen. Ik kon naar Zedelgem maar kreeg last aan mijn scheenbeen en voetbalde anderhalf jaar niet meer. Nog één jaar en ik zit op tram drie, ik wil dus nog een tijdje doorgaan. Met betrekking tot volgend kampioenschap blijven er nog verschillende opties open, maar ik wil er nu nog niet over nadenken. Hier achter ’t Vaartje voel ik me thuis. T1 Jenko Borrizee vormt een vakkundig duo met zijn assistent Ludo De Schepper. Wij proberen hun opdrachten uit te voeren.” (JPV)