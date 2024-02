Jannes Samyn redt in blessuretijd punt voor KFC Lichtervelde

Door een doelpunt in de allerlaatste minuten van de wedstrijd blijft KFC Lichtervelde ook na de moeilijke partij tegen KSV Jabbeke ongeslagen in eigen huis. Vooral bij Jannes Samyn (27), die de gelijkmaker scoorde in blessuretijd, was de vreugde groot.

“Het is mijn allereerste doelpunt in al de jaren dat ik voor de blauw-witten speel”, opent de centrale verdediger van KFC Lichtervelde. “Het was een alles-of-nietspoging in de hoop nog een punt uit de brand te slepen. Het is uiteraard een leuk gevoel als je die bal tegen de netten ziet vliegen, maar ik ben vooral heel blij voor onze trouwe schare supporters. Die mensen moedigen ons gedurende elke wedstrijd enthousiast aan en wellicht daardoor zijn we in eigen huis moeilijk te verslaan. Ik hoop dat we binnenkort ook op verplaatsing eens winnen. Misschien lukt het komend weekend in Diksmuide. Dat zou top zijn voor die mensen.”

Trainerswissel

In tweede provinciale A, de reeks waarin KFC Lichtervelde speelt, staan in de rangschikking een tiental ploegen op een zakdoek. Een vreemde situatie waardoor je snel van de subtop naar een degradatieplaats kan verhuizen.

“Jong Male is eigenlijk buiten categorie en ook WS Houthulst is een stevig geheel, maar voor alle andere ploegen moeten we niet onderdoen. Met de trainerswissel hebben we een hectische periode achter de rug, maar ik heb de indruk dat de rust teruggekeerd is binnen de groep. De club heeft geen grote ambities, maar we zijn wel een ploeg die thuishoort in tweede provinciale.”

Jeugdopleiding

Jannes Samyn woont in Waardamme en genoot zijn jeugdopleiding bij KSV Oostkamp. Buiten één jaartje bij de buren van SVD Kortemark is KFC Lichtervelde de club waar hij thuishoort.

“Ik ben hier graag en weet niet waarom ik zou moeten verhuizen. Ik heb een drukke job en kan die best combineren met voetbal op dit niveau. Ik vind het leuk dat ik elke week in de ploeg sta en daarom heb ik ook bijgetekend.”

Of zijn eerste doelpunt smaakt naar meer laat Jannes Samyn in het midden. “Ik kom zelden aan het doel van de tegenstander en dan is het niet abnormaal dat je weinig scoort”, lacht de sterkhouder van KFC Lichtervelde.