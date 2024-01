Jabbeke (2A) lonkt naar periodekampioenschap

Na een belabberde start staat KSV Jabbeke (2A) opnieuw onder de mensen. Wit-zwart rukte op van een staartpositie naar een gedeelde vierde stek. Laureaat worden van het tweede periodekampioenschap behoort tot de mogelijkheden.

Al acht seizoenen is Arne Willem vaste waarde tussen de palen. Hij kan dus al een boek schrijven over zijn ervaringen langs de autosnelweg.

“Altijd werd ik gekoesterd door de familiale sfeer. Waarom vertrekken? IK voel me hier goed! Gaat het even minder dan verhoopt, dan is het geen drama. Overstijgen we de verwachtingen, dan heerst er evenmin euforie. Zo werden we bijvoorbeeld twee jaar geleden quasi moeiteloos naar eerste provinciale gekatapulteerd. Onze jonge gasten doorliepen een fantastische leerschool maar konden zich logischerwijze niet redden. Het was de bedoeling om, eens terug in tweede provinciale, een rol van betekenis te vervullen. We zitten op schema maar hebben toch zwarte sneeuw gezien. Een nieuwe trainer drukte zijn stempel, maar de spelers hebben zich eerst en vooral serieus herpakt. Pure klasse vind ik dat.”

Vechten voor behoud

“Toen we het huidige seizoen startten, lukte niets meer. Onze toenmalige T1 Steve Stellamans, die al een eeuwigheid in ons midden vertoefde, gooide de handdoek. Hij kon blijkbaar de kentering niet meer realiseren. Als een coach dan dergelijke beslissing neemt, moet je daar respect voor hebben. Vervolgens kreeg Bart Van Hecke het vertrouwen. Hij was al bij ons als oefenmeester van de jeugd. Zijn ideeën zijn duidelijk en verhelderend. Zijn resultaten mogen gezien zijn: we staan in de subtop met 14 op 18. Nu maken we ons op voor de trip naar Daring Brugge, vervolgens naar Lichtervelde en dan komt Snaaskerke. Dit zijn stuk voor stuk teams uit de rechterkolom.”

Voetjes op de grond

“Op dit moment van de competitie vechten zij voor behoudszekerheid. Bart Van Hecke zal ons waarschuwen: die voetjes moeten op de grond blijven. Enkele maanden geleden vertoefden we immers ook in de kelder. Nu kunnen we gelukkig weer vol vertrouwen naar boven blikken.” (JPV)

Zondag 21 januari om 14.30 uur: Daring Brugge VV – KSV Jabbeke.