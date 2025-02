Imano Willem krijgt kans bij Daring Brugge (2A)

Door te winnen tegen Lichtervelde greep Daring Brugge de laatste strohalm in het teken van het behoud. Het wordt trouwens een eindspurt met thrillerallures voor de startploegen. Het verschil tussen Daring Brugge, Diksmuide B, Loppem en Pitten bedraagt één schamel puntje. Een youngster die mogelijk zijn kans krijgt in het competitieslot is Imano Willem. “Mijn werkkracht is mijn sterkste wapen.”

Coach Sören Maenhout pakte uit met een verrassing en liet een klepper als Matteo Couwyzer op de bank starten. In zijn plaats draafde tiener Kasim Khan op. Imano Willem wordt meestal ook geselecteerd maar moest nu van achter de omheining toekijken. “Normaal mag ik nog voetballen in de reeks U17, maar coach Geert Crombez loodste me naar de reeks U21.”

“Na Nieuwjaar mocht ik eens aantreden bij de beloften. Onze nieuwe T1 Sören Maenhout kwam die match bekijken. Blijkbaar geraakte hij onder de indruk van mijn inzet, want ik mocht meteen mee naar Westkapelle, waar de eerste ploeg een vriendenmatch afhaspelde. Eén helft mocht ik opdraven. Natuurlijk was het wennen, het verschil lijkt me allerminst te onderschatten. Mijn werkkracht is mijn sterkste wapen, dus benutte ik die gave. Achteraf toonde iedereen zich tevreden.”

“Ook tegen titelfavoriet Veurne behoorde ik tot de selectie, tegen Lichtervelde niet. Bij de jeugd had ik gele kaarten gevangen zodat ik niet op het blad mocht ingeschreven worden. Er komen nu nog cruciale weken aan met om te beginnen een trip naar het nooit te onderschatten Meulebeke. Dit is het moment om mijn kans te benutten, de nieuwe T1 geeft jongeren alle kansen. Nooit zal ik vragen stellen, altijd wil ik me tot het uiterste inzetten op training. Ik mis overigens geen enkele oefensessie, om het even bij welke groep: U21, beloften of eerste ploeg.”

Twaalfde seizoen

“Dit is mijn twaalfde seizoen op het Tempelhof, ik ken dus de accommodaties als mijn broekzak. Geen haar op mijn hoofd denkt eraan andere oorden op te zoeken. Natuurlijk droom ik van nog meer kansen bij het vlaggenschip, al zal ik het nodige geduld oefenen. In eerste instantie vervul ik de rol van supporter en zal duimen voor een verder behoud in tweede provinciale. Word ik opgeroepen dan wil ik actief mijn steentje bijdragen. Me bewijzen doe ik altijd met mijn voeten, nooit met mijn mond.” (JPV)

Zondag 16 februari om 15 uur: KFC Meulebeke – Daring Brugge VV.