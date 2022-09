Ibe Duflou (FC Poperinge – 2A) denkt dat het nog beter kan: “Zes op zes was ons doel. En nu ook eens de nul houden”

Met twee overwinningen in evenveel wedstrijden hebben de rood-gelen van FC Poperinge A hun start niet gemist. De ambitie om dit jaar minimaal de eindronde te behalen wordt hiermee duidelijk kracht bijgezet.

“Het was onze betrachting om zes op zes te halen”, benadrukt Ibe Duflou (21). “In de openingsmatch tegen het B-team van Winkel Sport (1-5, red.) kwamen we nooit in de problemen, en ook vorig weekend, thuis tegen Moorslede, liep het vlot. Alleen toen zij de aansluitingstreffer scoorden werd het even spannend, maar uiteindelijk wonnen we verdiend met 2-1. Het is belangrijk om zondag in Moorsele door te gaan op ons elan. Moorsele heeft nog geen punten en zal dus heel gemotiveerd zijn. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd.”

De middenvelder wil het prille succes van zijn ploeg zeker niet uitsluitend toeschrijven aan de trainerswissel, die plaatsvond in het tussenseizoen. Maar de aanpak van Nick De Groote bevalt hem. “Onze coach is een goede motivator, die dicht bij de groep staat. Tactisch is hij heel onderlegd. Hij weet goed hoe we de tegenstander moeten aanpakken. Als we er in de komende wedstrijden in slagen om ook eens de nul te houden, zal de trainer wellicht pas helemaal tevreden zijn.”

Volwassener

Duflou, die aan zijn tweede seizoen bij FC Poperinge bezig is, heeft het best naar zijn zin in de club van voorzitter Kristof Lobeau. “Ik denk dat ik volwassener geworden ben en meer duels win op het middenveld. Bij de beloften van KV Kortrijk wordt technischer gevoetbald en het was toch even wennen aan het meer viriele spel in tweede provinciale. Ondertussen is die aanpassing achter de rug en hoop ik mijn ploeg dit jaar nog heel wat diensten te bewijzen.” (PDC)

Zondag 18 september om 15 uur: SV Moorsele A – FC Poperinge A