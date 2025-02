“Hoofddoel blijft aangenaam voetbal”

Het verschil tussen het puntenaantal van KSV Jabbeke, op positie tien, en nummer vijf Hooglede, bedraagt vier eenheden. Alles is dus nog mogelijk. Bart Van Hecke is evenwel een coach die nooit rekent en telt.

Dit is het verhaal van een UEFA A-gediplomeerde Oost-Vlaming die toevallig in Jabbeke belandde en de harten van iedereen wist te veroveren. “In Maldegem, derde nationale, was ik verantwoordelijk voor duiveltjes en knapen. Deze taak vervulde ik vijf seizoenen. Daarna trok ik naar Cercle Brugge, ook voor vijf jaar, en kreeg U14 en U16 onder mijn hoede. Na opnieuw één jaar Maldegem, deze keer beloften, keerde ik terug naar Cercle Brugge voor de lichting U17 en als performance coach”, doet Bart zijn verhaal.

Sabbatperiode

De eerste ploeg van Zeveren Sportief werd zijn volgende uitdaging. “Een jaar later kreeg ik bij Knokke, tijdens de succesperiode onder Yves Van Borm, de beloften onder mijn hoede. Toen ik vervolgens twee competities de lichting U18 had gedaan bij Cercle Brugge besloot ik een sabbatperiode in te lassen.”

“Volledig de riem eraf leggen lukte echter niet, al wilde ik niet de minste druk. Dus aanvaardde ik de uitdaging bij Jabbeke om de U11 te coachen. Nadat Steve Stellamans zijn ontslag had aangeboden bij de eerste ploeg kreeg ik toch weer de goesting te pakken. Ik volgde hem op, in combinatie met mijn ploeg U11; ik kon die gastjes toch niet in de steek laten? We haalden positieve resultaten en strandden op drie punten van de nacompetitie”, blikt Bart Van Hecke terug.

Alle vrijheid

Nu prijkt het fanionelftal misschien iets lager dan verhoopt maar dat wijt de coach deels aan de examenperiodes, die voorrang hebben. “Het bestuur laat me werken in alle vrijheid. Hoofddoel is en blijft aangenaam voetbal brengen dat al onze supporters kan bekoren. Ik vorm een in de dug-out een trio met mijn fantastisch T2 Danny Deputter en met mijn afgevaardigde Nancy Herssens. Vaak vragen collega-trainers om eens een demosessie te verzorgen. Ze weten dat ik bij Voetbal Vlaanderen vier jaar leraar was bij de opleiding UEFA C en UEFA B. Nooit zullen ze tevergeefs aan mijn deur kloppen.” (JPV)

Zaterdag 15 februari om 19.30 uur: KSV Jabbeke A – KWS Oudenburg