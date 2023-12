Het loopt prima bij KSV Jabbeke (2A) onder T1 Bart Van Hecke

KSV Jabbeke heeft een ware metamorfose ondergaan en oogstte recent 12 op 12. Zondagavond kregen we volgend bericht van voorzitter Geert Bourgois: “Gewonnen met 5-0 tegen Koekelare. Fantastisch voor onze laatste thuiswedstrijd in 2023. We zijn vertrokken voor een prachtig inhaalmanoeuvre.”

De man die al dat moois realiseert is Bart Van Hecke, de nieuwe T1 in het Bogaertstadion. “Als trainer kan ik bogen op 25 jaar ervaring, al zal ik mezelf nooit in het zonlicht plaatsen. Na een periode nationale knapen in Maldegem verbleef ik een eerste keer vijf seizoenen bij Cercle Brugge. Door Maldegem ben ik vervolgens een jaar teruggehaald om daarna opnieuw acht competities bij Cercle door te brengen. Toen corona het voetballeven aan banden legde, was ik actief in Zeveren. Nadien ging het richting beloften Knokke en U18 Cercle Brugge. Dit kampioenschap was ik van plan een sabbatjaar in te lassen, tot ik inging op de vraag om de lichting U11 te trainen in Jabbeke. Een paar weken later vroeg voorzitter Chris Bourgois of ik het zag zitten om de eerste ploeg over te nemen. Dat wilde ik, maar mijn U11 laat ik niet in de steek. Dus ja, zes op zeven sta ik op het veld. En op dag zeven ga ik scouten”, aldus Van Hecke.

“Afgezien van de pro license beschik ik over alle diploma’s. Gedurende vijf seizoenen hielp ik als lesgever bij de voetbalbond honderden trainers aan hun B- en C-diploma. In Jabbeke startte ik met een relatief gemakkelijk programma. Nu maken we ons op voor trips naar Oudenburg en Heist. Moeilijk, ja, al zie ik talent en vernieuwd vertrouwen in de groep.”

Profiel schetsen

Frederiek Logghe begon zijn trainersloopbaan op 16-jarige leeftijd. Hij coachte jeugdformaties bij Cercle Brugge, Eernegem, Zwevezele en Torhout, om in Aartrijke te debuteren met een eerste elftal. “Bij Jabbeke fungeer ik als coördinator bovenbouw. De visie van de voorzitter, de hoofdcoach en mezelf is volledig gelijklopend. We zijn nu bezig onze eigen spelers aan het evalueren om daarna een profiel te schetsen van eventuele versterkingen die passen bij ons en die financieel haalbaar blijken.” (JPV)

Zondag 10 december om 15 uur: KWS Oudenburg – KSV Jabbeke.