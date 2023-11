Het hart van vader en zoon Metsu ligt bij VV Koekelare

Na een woelige week is de rust bij VV Koekelare (2A) teruggekeerd. De trainerswissel is verteerd en de overwinning tegen de buren uit Diksmuide heeft iedereen deugd gedaan. Met een gedeelde vierde plaats in de rangschikking kan niemand ontevreden zijn over het eerste deel van de competitie.

Voor doelman Stijn Metsu (32) verloopt het seizoen eigenlijk zoals hij verwacht had. “Het tweede seizoen na een promotie is altijd het moeilijkste. Dit jaar komt geen enkele ploeg nog met open vizier in Koekelare voetballen. De tegenstanders kennen ons ondertussen en geven ons minder ruimte om ons gebruikelijke spel te ontwikkelen.”

“Ook binnen de club is de perceptie veranderd. Vorig jaar mocht alles, maar dit seizoen moeten we bevestigen. De trainerswissel is een spijtige zaak, maar was misschien noodzakelijk om iedereen wakker te schudden. Frederiek Logghe valt niets te verwijten, want hij heeft alles gedaan wat hij kon voor de ploeg.”

Zowel vader Chris Metsu (59) als zijn zoon Stijn zijn boegbeelden van het Koekelaarse voetbal. “Toen ik als 16-jarige mijn opwachting maakte bij het fanionelftal was mijn vader coach van de ploeg. Hij was ervan overtuigd dat we samen in éénzelfde ploeg niet goed zouden functioneren en besloot om een stap opzij te zetten om mijn carrière niet te dwarsbomen. Sindsdien is hij bestuurslid en heeft hij met wijlen Jean-Pierre Mahu al heel wat betekend voor het voetbalgebeuren in onze gemeente. Het is belangrijk dat we nooit vergeten wat Jean-Pierre betekend heeft voor het Koekelaarse voetbal.”

Goede jeugdwerking

Zelf heeft Stijn Metsu er nog geen moment aan gedacht om bij een andere club te voetballen. “Ik zit hier goed en zal me nooit meer verleggen. Ondertussen ben ik ook jeugdtrainer bij de U7 en ben bereid om mijn schouders te zetten onder de bloeiende jeugdwerking van de club.”

“Mijn zoontje voetbalt ondertussen ook en wie weet wordt hij mijn opvolger in het doel van VV Koekelare. Dan zal ik, net als mijn vader, met plezier een stap opzijzetten zodat hij een mooie voetbalcarrière kan uitbouwen. (PDC)

Zondag 19 november om 14.30 uur: KFC Lichtervelde – VV Koekelare.