Guillaume Durnez (KSK Vlamertinge A – 2A): “In deze reeks is niets onmogelijk”

Na een periode waarin het wat beter liep en zelfs leider SC Zonnebeke geklopt werd, weet KSK Vlamertinge A na de nederlaag op het veld van KSK Geluwe opnieuw wat verliezen is. Voor de winterstop staan nog twee haalbare opdrachten op het programma, maar clubicoon Guillaume Durnez (26) weet dat het knokken wordt om punten binnen te halen.

“In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen en dat zie jeaan het klassement. Een ploeg die drie keer na elkaar wint, staat steevast in de top vijf. Wanneer je twee keer na elkaar verliest, tuimel je echter onmiddellijk naar de kelder van de rangschikking. Het draait nog niet echt helemaal rond binnen de ploeg. Vorig weekend speelden we ondermaats in Geluwe. Die match moeten we zo snel mogelijk vergeten”, aldus de kapitein van SK Vlamertinge.

Veel geblesseerden

“We hebben nog steeds af te rekenen met een hele resem geblesseerde titularissen”, gaat Durnez verder. “Ikzelf werk hard aan mijn terugkeer na een zware enkelblessure en hoop na de winterstop de trainingen te hervatten. Hopelijk zijn Neno Clynckemaillie en Emiel Craeymeersch ook weer fit tegen die tijd. Dan kan iedereen terug op zijn vertrouwde positie in het elftal spelen en heeft onze coach minder selectiezorgen.”

“Het zou mooi zijn om de heenronde met twee overwinningen af te sluiten, maar dat wordt geen makkie. Volgende week zullen we in eigen huis voluit moeten gaan om VK Avelgem te kloppen. Eén puntje pakken zou ook al mooi zijn, maar we moeten gaan voor de volle buit. Daarna volgt een verplaatsing naar hekkensluiter Winkel Sport B. In dergelijke wedstrijden tegen een staartploeg heb je als middenmoter niets te winnen, maar alles te verliezen. We blijven voluit gaan voor de linkerkolom.” (PDC)

Zondag 11 december om 15 uur: KSK Vlamertinge A – KVK Avelgem A.