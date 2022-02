Glenn Verdonck (KSV Veurne – 2A) klaar voor titelstrijd: “We willen doorgaan op ons elan en 30 op 30 halen”

Met een 2-3-zege in Lichtervelde pakte KSV Veurne zijn negende driepunter op rij. Zaterdag gaat de leider thuis tegen Tielt dus voor een indrukwekkende 30 op 30. Intussen lijkt het voor de titel een tweestrijd met Varsenare te worden.

“In Lichtervelde was de eerste helft voor ons, de tweede voor de thuisploeg. Een gelijkspel zou in principe correct zijn geweest, maar we pakken toch andermaal de drie punten”, blikt Glenn Verdonck terug. “Het is niet dat we week na week schitterend voetbal spelen, maar we blijven winnen en dat is nog altijd wat telt.”

Niemand had Veurne bovenin verwacht, maar de ploeg van T1 Stijn Van Acker is nu al maandenlang leider. Het lijkt uiteindelijk een tweestrijd met Varsenare te gaan worden. “Die mannen zijn ook sterk bezig en het onderlinge duel van 12 maart zou wel eens beslissend kunnen zijn. Zelf hadden we aanvankelijk een plekje in de middenmoot verwacht, maar blijkbaar zijn we heel efficiënt.”

Blessureperikelen

Glenn Verdonck is dit seizoen niet altijd meer een vaste waarde, maar door een blessure bij Nils Sarrazyn kwam hij in Lichtervelde nog eens aan de aftrap. “Wegens blessureperikelen miste ik een aantal matchen en moest ik ook een paar keer op de bank beginnen. Ik heb dit seizoen nog niet gescoord, iets wat me nog niet vaak is overkomen”, lacht de spits. “Maar gelukkig heb ik wel al een paar assists. Al bij al ben ik niet echt tevreden over mijn seizoen.”

We verwachten ons aan een lastige match op een vettig terrein

En toch doet de 35-jarige Veurnenaar er volgend seizoen nog een jaartje bij. “De jaren beginnen stilaan door te wegen en de dag na de wedstrijd voel ik het wel. Alles gaat wat trager dan vroeger, maar vooral in de duels kan ik wel nog mijn waarde bewijzen voor de ploeg. Daarom heb ik beslist om toch nog voor een jaartje bij te tekenen. Het is moeilijk om afscheid te nemen van het voetbal.”

Zaterdag tegen Tielt speelt Veurne voor een indrukwekkende 30 op 30. “In Tielt moest ik geblesseerd langs de kant toekijken, maar het viel me toen wel op dat het een stevige ploeg is. Ze hingen lange tijd onderin, maar zijn intussen mooi opgeschoven. We verwachten ons aan een lastige match op een vettig terrein. Voor ons is dat geen voordeel, want wij moeten het vooral van ons voetbal hebben. Maar uiteraard hopen we door te gaan op ons elan en 30 op 30 te halen.”

Dobbe Stekelorum komt terug uit schorsing en Nils Sarrazyn (verrekking) is nog onzeker.

Zaterdag 26 februari om 19.30 uur: KSV Veurne – VV Tielt.