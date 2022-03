Gillian Schietaert (VV Tielt – 2A) beleeft goede periode als werkende flankspeler: “De plaatsen in de ploeg zijn duur, zo houden we elkaar scherp”

VV Tielt heeft tegen Loppem zijn negende overwinning van het seizoen geboekt door thuis met 3-2 te winnen. Daarmee staan de Kanaries nu op de achtste plaats. “De komende matchen zullen aangeven of we verder naar boven mogen kijken”, aldus Gillian Schietaert.

Met tien op vijftien doet VV Tielt het meer dan behoorlijk de laatste weken. Vooral tegen leider Veurne maakten de mannen van Cedric Renard indruk. “De wedstrijd tegen Veurne was onze beste match van het seizoen”, zegt de 28-jarige Gillian Schietaert. “We speelden de leider helemaal zoek en creëerden heel wat mooie kansen. Jammer genoeg konden we de kansen niet afmaken en scoorde Veurne wel bij een van hun weinige kansen. Deze prestatie toont echter wel dat momenteel in goeie doen zijn.”

De Tieltenaars spelen vaak hun beste wedstrijden tegen betere tegenstanders. “Dat komt omdat we zelf ook een voetballende ploeg zijn en de betere ploegen laten ons ook meer toe om te voetballen. Daarnaast moet ik wel zeggen dat heel wat spelers bij ons in uitstekende vorm verkeren. Door een aantal coronabesmettingen kregen verschillende spelers hun kans in een oefenwedstrijd en die jongens hebben echt hun kans gegrepen. Daardoor zijn de plaatsjes in de ploeg nu heel duur en dat komt onze prestaties alleen maar ten goede. We houden elkaar als het ware scherp”, gaat hij verder.

Tegen Loppem bleken de drie punten het allerbelangrijkste, want goed voetbal was er niet te zien. “Het leek wel een degradatieduel. We kwamen 3-0 voor, maar in de tweede helft scoorde Loppen twee keer binnen de drie minuten. Daardoor werd het finaal nog spannend, maar gelukkig konden we de drie punten thuishouden.”

Enkele doelpuntjes

“In de stand staan we nu achtste, maar het staat allemaal heel dicht bij elkaar. De komende weken zullen aangeven of we nog verder naar boven mogen kijken. Te beginnen met de match tegen Club Roeselare van zondag. Als we die match winnen, komen we op dezelfde hoogte als hen en lijkt de vijfde plaats binnen handbereik. Het hangt natuurlijk allemaal van onszelf af.”

“Persoonlijk vind ik dat ik dit seizoen niet helemaal het niveau haal van vorig jaar, maar ik zit nu wel in een goeie periode. Als werkende flankspeler heb ik de ploeg toch al af en toe aan een doelpuntje kunnen helpen en dat is altijd leuk.” (GD)

Zondag 13 maart om 15 uur: Club Roeselare VV Tielt.