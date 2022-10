Gilles Van Hoof van KEVC Beselare blijft met de voetjes op de grond

Afgelopen weekend boekte KEVC Beselare zijn eerste zege van het seizoen tegen de buren van BS Geluveld: 3-2. “Na de gelijkmaker van BS Geluveld hebben beide ploegen nog kansen gekregen om te winnen”, aldus Gilles Van Hoof. “Dat we uiteindelijk in het slot nog kunnen scoren en de drie punten kunnen thuishouden, doet enorm veel deugd.”

Naast de eerste overwinning van het seizoen wist rood-geel na zeven wedstrijden ook voor het eerst te scoren. Het was Van Hoof zelf die de eerste twee doelpunten voor Beselare van dit seizoen kon maken. “Als aanvallende speler doet het enorm veel deugd om eindelijk mijn rekening te kunnen openen. Ik heb mijn hoofd nooit laten hangen en ben hard blijven werken. Het is fijn om te zien dat je daar uiteindelijk voor beloond wordt. Het is zo dat de afgelopen wedstrijden het geluk ook niet aan onze kant stond. We creëerden wel kansen, maar uiteindelijk zorgde een uitstekende doelman, lat of paal er telkens voor dat we niet wisten te scoren.

Of na de eerste overwinning van het seizoen de trein eindelijk vertrokken is, wil de 22-jarige magazijnier niet gezegd hebben. “We moeten met de voetjes op de grond blijven en blijven hard werken. Het is niet omdat we gewonnen hebben dat het nu plots vanzelf zal gaan. Zondag staat alweer een belangrijke wedstrijd tegen een goede tegenstander op het programma.”

Voor Beselare staan nu twee uitwedstrijden op het programma. Komende zondag trekken ze naar KVK Avelgem A, de week nadien ontvangt hekkensluiter Sint-Eloois-Winkel Sport B de Beselarenaren. Van Hoof beseft het belang van deze twee wedstrijden, maar wil het ook niet overdrijven. “Als je tegen ploegen speelt die dicht bij je staan in de rangschikking zijn het altijd belangrijke wedstrijden. Uiteindelijk is ieder punt voor ons belangrijk of het nu tegen de eerste of de laatste is”, besluit Gilles. (BP)

Zondag 23 oktober om 15 uur: KVK Avelgem A – KEVC Beselare.