Gemiste start voor Dosko Sint-Kruis in 2A

Afgelopen kampioenschap eindigden de jongens van T1 Pieterjan Clincke de competitie met 30 op 30 en moesten ze enkel kampioen Daring Brugge laten voorgaan. Nu hebben de bewoners van de Gulden Kamer, in de hogere reeks, hun eerste overwinning beet.

Arne Maertens, een dijk van een doelman, die furore maakte bij kustformaties en opgeleid werd bij Jong Male, moest zich elf keer omdraaien in vier matchen. Hij laat er zijn positivisme niet voor. “Als je met pech geconfronteerd wordt, dan slaat alles tegen. In Koekelare missen we bij 1-1 kansen bij de vleet en krijgen pal voor affluiten een dodelijke treffer tegen. Het komt goed, ben ik zeker van. We brengen immers attractief voetbal, maar missen dat greintje geluk in de zone van de waarheid. Het tij kenterde thuis tegen VV Tielt. We speelden een dijk van een match, wonnen vier keer en ik hield de nul. Het komt goed, ben ik zeker van. Nu wacht ons een trip naar middenmoter Lichtervelde, getraind door Dany Couvreur. Hopelijk kunnen we weer drie punten sprokkelen. De week daarop wacht ons de match van het jaar, thuis tegen leider Jong Male, onze buren en de ploeg waar ik opgroeide.”

Prachtige reeks

“Afgelopen kampioenschap, in derde, wonnen we bijna alles. We troefden zelfs kampioen Daring Brugge af. Nu hebben we moeten leren verliezen. We kregen 2-1 te slikken tegen Oudenburg op de eerste speeldag, daarna 4-6 tegen Lissewege in eigen vesting. Opnieuw thuis speelden we 1-1 tegen Jabbeke en daarna gingen we nipt onderuit in Koekelare. Nergens gingen we zwaar de boot in. We zitten volop in onze aanpassingsperiode. In tweede provinciale heb je geen tijd om na te denken, dat ronde ding moet onmiddellijk goed liggen. In november stap ik op tram 3. Bij Dosko voel ik me goed op een boogscheut van mijn woning. En met Nick Swinnen beschikken we over een oerdegelijke keeperstrainer. Alles is op de Gulden Kamer aanwezig om Dosko de nodige uitstraling te geven. Op ons kunstgrasveld kunnen we net iets meer. Hopelijk redden alle ploegen uit de regio zich in die prachtige reeks. Bekijk de uitdagingen: Jong Male, Lissewege, Heist, Daring Brugge, Jabbeke en ons geheel. Dat zijn toch derby’s waar iedereen duimen en vingers voor aflikt?” (JPV)

Zondag 8 oktober om 15 uur: KFC Lichtervelde – Dosko Sint-Kruis.