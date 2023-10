Geert Versavel volgt Dimitri Delporte op als T1 Van KFC Heist: “Toptrainer uit de nationale reeksen”

Vorige week raakte bekend dat KFC Heist afscheid nam van Dimitri Delporte, ondanks een perfecte seizoensstart: namelijk 12 op 12. Er werd meteen werk gemaakt van de zoektocht naar een nieuwe T1, die voor een nieuwe wind moet zorgen binnen de club. Uiteindelijk kiest KFC Heist voor Geert Versavel, die begin oktober nog opstapte bij KM Torhout. “Zondag zit hij al meteen op de bank tegen Eendracht De Haan”, klinkt het bij de voorzitter.

Na de mindere resultaten en 4 op 18 miste Geert Versavel zijn start bij KM Torhout, waar hij van assistent-trainer opklom naar hoofdtrainer ad-interim en uiteindelijk officieel T1 werd. Geert Versavel hield de eer aan zichzelf en stapte begin oktober op. Lang heeft zijn sabbatperiode niet geduurd. Nadat KFC Heist Dimitri Delporte had ontslagen, ondanks een 12 op 12, werd gezocht naar een sterk profiel.

Voorzitter Philip Van Eeghem contacteerde Geert Versavel: “Binnen de kortste tijd zaten we op dezelfde golflengte. Wij trokken een toptrainer aan uit de nationale reeksen en onze nieuwe T1 krijgt een schitterend voetballend geheel onder zijn hoede. Woensdagavond werd alles geconcretiseerd en Geert zit zondag op onze bank tegen Eendracht De Haan. Hij mag dus beginnen met een aansprekende kustderby.”

Juist keuze

“En neen we zijn nog niet op zoek gegaan naar een T2 en een keeperstrainer. We laten onze nieuwe sportieve baas alle kans om zijn staf zelf samen te stellen. Pas als hij aan ons medewerking vraagt hieromtrent schieten wij in actie. Ik ben overtuigd dat we de juiste keuze maakten. Ik heb nationaal voetbal betwist en weet dus ook één en ander van het spelletje. Dimitri Delporte verrichtte hier prachtig werk, dat zal ik tot vervelens toe herhalen. De funderingen zijn gelegd. Geert Versavel mag zijn huis erop bouwen. Eerste provinciale? Daarop hopen wij wel op, maar we leggen niet de minste druk.” (JPV)