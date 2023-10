Gauthier Maes ziet het goed komen met VV Tielt (2A)

Na twee opeenvolgende zeges leek VV Tielt eindelijk gelanceerd te zijn in tweede provinciale A, maar afgelopen zaterdag gaf het team van Ronny Houben tegen Dosko Sint-Kruis niet thuis. Het werd een zware 4-0-nederlaag. “We moeten de nodige lessen trekken uit die match”, aldus kapitein Gauthier Maes.

Een hoge blessurelast en een beperkte kern zorgden ervoor dat VV Tielt een moeilijke seizoensstart kende. Na nederlagen tegen Lichtervelde en Jong Male startten de kanaries met nul op zes. “Laat ons zeggen dat het seizoen een paar weken te vroeg begon voor ons”, zegt Gauthier Maes. “Enerzijds waren er de vele blessures en anderzijds kwam er nog last minute een aantal spelers bij onze kern. Het is normaal dat we dan wat tijd nodig hebben om op elkaar ingespeeld te raken. Toch zagen we een evolutie in ons spel en na die twee nederlagen, slaagden we erin om te winnen van Diksmuide en De Haan. Twee verdiende overwinningen trouwens.”

Lessen trekken

“We dachten ook tegen Sint-Kruis een vervolg te kunnen breien aan die goeie prestaties, maar dat is niet gelukt. In die match ontbrak het ons gewoon aan van alles. De mentaliteit was niet goed en er was ook onvoldoende inzet bij een aantal spelers. Ik weet niet goed waar het aan lag, maar we moeten hier vooral de nodige lessen uit trekken en ervoor zorgen dat dit niet meer voorvalt”, aldus de kapitein.

In het tussenseizoen was er een ware leegloop bij VV Tielt en Gauthier Maes was een van de weinige blijvers. “Het was geen evidente periode, maar ik had mijn woord gegeven aan Tielt om te blijven”, gaat hij voort. “Ik ben ook op eigen houtje op zoek gegaan naar een aantal nieuwe spelers en op die manier tekenden onder anderen Tom Denoulet, Thibauld Coeman en Bram Deweer voor Tielt. Die spelers zorgden voor een serieuze kwaliteitsinjectie. Nu de ziekenboeg stilaan leegloopt, denk ik dat de overwinningen en het goeie spel ook zullen volgen. De afgelopen weken werden enkele spelers voor de leeuwen geworpen en zij betaalden leergeld, maar op termijn zie ik het helemaal goed komen. We hebben voldoende kwaliteit in huis om een degelijk seizoen te draaien”, besluit hij. (GD)

Zaterdag 7 oktober om 19 uur: VV Tielt KWS Houthulst A.