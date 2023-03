Frederic Calu (Zwevegem Sport 2A) ziet eindrondekansen slinken: “Het kan nog: bal ligt in ons kamp”

Zwevegem verloor vorig weekend op eigen veld van een gretiger Moorslede met 1-2 en ziet de eindrondekansen slinken. T1 Frederic Calu had er de pest in, hekelde vooral het gebrek aan mentaliteit. Zaterdag maken de Draadtrekkers de moeilijke verplaatsing naar medeleider Zonnebeke. “Hopelijk zijn sommige van mijn spelers deze keer wel bereid om een vuist te maken.”

Nee, T1 Frederic Calu kon er vorige zaterdag niet om lachen. Mits winst van Moorslede kon Zwevegem een uitstekende zaak gedaan hebben in de strijd om een eindrondeticket. De ploeg zou Westrozebeke over het hoofd naar de vijfde plaats gesprongen zijn. Maar Zwevegem gaf niet thuis en verloor met 1-2. “Bij sommige van mijn jongens miste ik de winnaarsmentaliteit”, moppert de Zwevegemse sportieve baas. “Het volstaat niet om kwaliteit in huis te hebben, als je wil winnen, moet je er ook voor willen knokken. En bij sommige van mijn spelers was die mentaliteit duidelijk niet aanwezig. Dat sommige van hen na de nederlaag nogal luchtig opnamen, schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Ik zal er alleszins de nodige lessen uit trekken.”

Zwevegem eindigde vorig seizoen op de zesde plaats en wou en wil nog steeds in deze competitie beter doen. Maar de rood-witten van voorzitter Tom Desmet zullen zich nog moeten reppen om over Westrozebeke te geraken. Zaterdag wacht Zwevegem een moeilijke verplaatsing naar medeleider Zonnebeke. “Na onze slappe vertoning tegen Moorslede hebben we iets goed te maken”, hoopt Frederic Calu. “Zonnebeke staat niet voor niets op de eerste plaats. Het wordt sowieso een moeilijke opdracht. Maar ook wij hebben onze kwaliteiten. Alleen moeten mijn jongens beseffen dat dit niet alleen volstaat. De ploeg met de meeste goesting krijgt doorgaans ook de punten. We hebben nog altijd ons lot in eigen handen, het zou hard aankomen moesten we onze doelstelling niet waar kunnen maken.”

Eindrondeticket

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg kan de strijd om de vijfde plaats en het bijhorend eindrondeticket nog alle kanten uit. Moorslede en Westrozebeke hebben momenteel de beste papieren, maar ook Zwevegem en Avelgem zijn nog lang niet afgeschreven. “De bal ligt in ons kamp”, besluit Frederic Calu. “Het kan nog altijd. Tenminste als we bovenop onze kwaliteiten er ook nog een ferme slok inzet en enthousiasme aan toevoegen. We zijn het tevens onze trouwe aanhang verschuldigd om het seizoen in schoonheid af te sluiten.” (AVW)

Zaterdag 25 maart 18 uur: SC Zonnebeke-Zwevegem Sport.