Finaleweekend provinciale eindrondes met heel wat stijgers en veel ‘overbodige’ wedstrijden

De eindrondefinales in derde en vierde provinciale zijn in principe overbodig, omdat door de vele extra stijgers alle finalisten sowieso promoveren. “Maar de matchen moeten afgewerkt worden. Zo vermijden we dat bij een eventuele klacht we alsnog die ploegen zouden moeten oproepen. Bovendien hangt er ook nog een recette en de inkomsten van de kantine aan vast”, zegt Walter Lava van het Competition Department van Voetbal Vlaanderen. In tweede provinciale staat er wel nog op het spel, de twee winnaars van zondag hebben een ticket voor eerste provinciale beet.

Tweede provinciale

Wat staat er op het spel: door het wegvallen van KVC Deerlijk Sp. is er een extra stijger. De ploegen die komende zondag winnen promoveren dus naar eerste provinciale.

Kalender

Zondag 14 mei om 15 uur: VV Koekelare A – SK Westrozebeke

Zondag 14 mei om 15 uur: KVK Avelgem A – KVC Ardooie

Derde provinciale

Wat staat er op het spel: eigenlijk niet veel meer, alle ploegen uit de finale promoveren. Normaal zijn er drie stijgers, maar door het wegvallen van KSV Anzegem, KVC Deerlijk Sp., RC Lauwe en KSKV Zwevezele zijn er vier extra promovendi. Dat betekent dat zelfs de beste verliezer, zijnde SV Ingelmunster, straks naar tweede provinciale promoveert als zevende stijger samen met onderstaande zes ploegen. De wedstrijden worden wel nog gespeeld.

Kalender

Zondag 14 mei om 15 uur: Dosko Sint-Kruis – WS Oudenburg

Zondag 14 mei om 15 uur: Jespo Komen-Waasten – K. E. De Haan

Zondag 14 mei om 15 uur: KFC Marke A – KSV Diksmuide B

Eindronde derde provinciale dalen

Wat staat er op het spel: vorige week won SC Oostrozebeke van SK Zillebeke met 3-1 in de eerste wedstrijd van dit driehoekstornooi. Enkel de winnaar van blijft in derde provinciale, de twee andere teams zakken naar vierde provinciale.

Zondag 14 mei om 15 uur: SK Zillebeke – KFC Damme

Woensdag 17 mei om 20.30 uur: KFC Damme – SC Oostrozebeke

Vierde provinciale

Wat staat er op het spel: hier eigenlijk ook weinig. In derde provinciale zijn er dus zeven stijgers, in vierde zijn dat er acht omdat derdeprovincialer SK Roeselare-Daisel B er dus ook de brui aan geeft. De acht teams hieronder zijn dus zal zeker van promotie, ook hier worden de wedstrijden wel degelijk nog afgewerkt.

Kalender

Zondag 14 mei om 15 uur: GS Voormezele – Brielen Sport

Zondag 14 mei om 15 uur: SVD Kortemark – VV Westkapelle

Zondag 14 mei om 15 uur: Hulste Sp. – SK Elverdinge

Zondag 14 mei om 17.30 uur: KVK Avelgem B – KFC Doomkerke