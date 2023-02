FC Poperinge A (2A) krijgt nieuwe trainer volgend seizoen: Glen Saeremans volgt Nick De Groote op

Glen Saeremans (35) wordt volgend seizoen de nieuwe T1 van de A-kern van KFC Poperinge. Saeremans begeleidde tot nog toe de jongeren van KFC in 4de provinciale en zal dat nog tot het einde van het lopend seizoen blijven doen. Saeremans volgt Nick De Groote (36) op, die na het seizoen vertrekt bij de FC Poperinge.

Nick De Groote wil in schoonheid afscheid nemen. “Ik wil de club verlaten met een prijs”, laat hij weten op de clubwebsite. De reden van zijn vertrek is vooral het feit dat er veel vertrekkers zijn. Ook de manier waarop zijn rechterhand Sébastien Leenknegt, volgend seizoen T1 bij SC Zonnebeke, aan de deur werd gezet, vond De Groote ongelukkig.

Metafoor van de rozelaar

Ook voorzitter Kristof Lobeau reageert op het nieuws. “Nick had ons een kleine maand geleden, gezegd dat hij twijfelde. Vooral de balans tussen privé en voetbal was moeilijk geworden, liet hij ons toen weten”, reageert de voorzitter op diezelfde clubwebsite. “Hij vroeg nog even bedenktijd maar we voelden al aan dat hij zou stoppen. Vorige week kwam dus de bevestiging. Het vertrek van nogal wat spelers kunnen we inderdaad niet ontkennen. Voor mij is het belangrijkste dat toch een elftal spelers blijven. Soms wordt er gesnoeid in een rozelaar maar als men de vitale takken en de stam behoudt, komen er nieuwe scheuten uit én heb je een betere bloei. Die scheuten zitten momenteel nog bij Jong KFC en zijn klaar voor het grotere werk. Ook Glen Saeremans dus. Hij stelde vorig seizoen al z’n kandidatuur maar we zijn daarop toen niet in gegaan. We hebben hem gegund om een resultaat te spelen – eindronde halen – met z’n groep en we konden vaststellen dat hij dit kan. Vergeet niet, ook Glen heeft aan maturiteit en rust gewonnen.”