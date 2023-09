Ex-goalgetter Bjorn Vyncke supportert nu voor zoon Maxim bij Daring Brugge (2A)

Voor het eerst in zijn bestaan treedt Daring Brugge aan in tweede provinciale. Een moeilijke start leverde vier punten op uit evenveel duels. Nu maken ze zich in het Tempelhof op voor de thriller tegen leider Jong Male. Een derby die het publiek ongetwijfeld zal aanspreken.

Bjorn Vyncke zal gegarandeerd aanwezig zijn. De boomlange papa van de Brugse sterspeler Maxim mist geen enkel duel. “Ooit scoorde ik 18 doelpunten bij Zedelgem. We speelden overigens kampioen dat seizoen. Maxim voetbalt op een iets ander positie dan ik maar is wel technisch beter. Ik moest het hebben van pure kracht als diepe spits. Zoonlief treft ook gemakkelijker raak dan ik destijds en is veel rapper. Hij blijft een gesel voor elke verdediger. Jammer dat we de tijd niet kunnen terugdraaien. Dolgraag had ik met hem samengespeeld. Maxim op de flank en ik in punt. We zouden gegarandeerd brokken gemaakt hebben. Nu ben ik zijn trouwste supporter en geniet als ik hem bezig zie. Tegen Jong Male? Bij elke baltoets is hij gevaarlijk tegen om het even wie.”

Beter doen dan papa

Als je Maxim ziet zitten zie je absoluut geen gevaarlijke flankaanvaller voor je. Enigszins bedeesd luistert hij naar Bjorn en als hij aan het woord komt zegt hij meteen: “Ik kijk op naar papa. Toch is het mijn bedoeling om beter te doen dan hem. Dat is en blijft een hele uitdaging. Altijd probeer ik mijn best te doen om te winnen. Veel denken hoeft niet, als ik dat balletje voel gaat het blijkbaar allemaal vanzelf. Iedereen kent mij bij Daring en ik ben dolgraag op het Tempelhof. Na elke match geeft papa me enkele adviezen, die ik naar waarde schat. Als klein ventje zag ik hem vaak bezig in Zedelgem. Toen ik die sfeer voelde keek ik ernaar uit om ook bij een eerste ploeg mijn ding te mogen doen. Als ik in de kleedkamer die geur van die balsem ruik begint het al te kriebelen. Weet je wat ik echt graag zou willen? In hogere reeksen aantreden dan mijn vader. Dat is toekomstmuziek. Laat ons eerst maar proberen een goed resultaat te halen tegen de buren van Jong Male. Natuurlijk zou ik graag opnieuw scoren. Bij elk doelpunt kijk ik naar mijn vader. Altijd weet ik waar hij staat te kijken. Niet moeilijk: hij is een kop groter dan zij die rond hem supporteren.” (JPV)