EVC Beselare plukt trainer Thierry Lemaire weg bij buur en reeksgenoot BS Geluveld (2A)

Er komt een einde aan het huwelijk tussen EVC Beselare en Mike Dewitte. Volgend seizoen zal Thierry Lemaire de lijnen uittekenen. “We zijn ontzettend dankbaar voor de afgelopen vier jaar”, onderstreept voorzitter Damien Hauspie, die met Thierry Lemaire al een opvolger voorstelt.

Damien Hauspie (42) is intussen vijf jaar voorzitter van EVC Beselare. Het grootste deel van zijn ambtstermijn werkte hij met Mike Dewitte als coach. “We hebben in het begin gezegd om drie jaar samen te werken, maar door corona werd er een extra jaar aan toegevoegd”, licht de voorzitter toe. “Mike heeft al zijn doelstellingen hier bereikt, met onder meer promotie naar tweede provinciale binnen de drie jaar. We zullen positief kunnen terugblikken op zijn passage hier. Mike zal het seizoen nog uitdoen en daarna gaan we door met Thierry Lemaire.”

Vervlaamsen

Thierry Lemaire begon als hoofdcoach bij RW Hollebeke en zit nu al een poos bij BS Geluveld, buur en reeksgenoot van EVC Beselare. “Ik ken Thierry al 20 jaar. Hij komt hier elke zondagvoormiddag zaalvoetballen en we hadden hem al een tijdje in het vizier. Nu leek het ons het juiste moment om hem te polsen om de overstap te maken. We wilden snel klare wijn schenken want er ligt veel werk op de plank. De bedoeling is om de kern te vervlaamsen. Nu zitten we met te veel Franstalige spelers en dat zorgt soms voor problemen op vlak van mentaliteit en punctualiteit. Daarvoor lijkt Thierry ons de juiste man op de juiste plaats.”

18 december naar Geluveld

Het wordt nog een spannende strijd om in tweede te blijven. “We geven nog niet op en hebben alle vertrouwen dat Mike ons in tweede kan houden. We zouden graag draaien met 15 punten, dat betekent dus 6 op 12 de komende vier matchen. In de terugronde treffen we de meeste concurrenten thuis en daar presteren we beter. De doelstelling is nog steeds 30 punten. Als afsluiter van het kalenderjaar wacht ons nog de verplaatsing naar Geluveld, dat belooft natuurlijk extra pittig te worden.”