Emiel Debusseré (Winkel Sport B – 2A): “We moeten geloven dat het nog kan”

In tweede provinciale A kent Winkel Sport B, dat promoveerde van derde provinciale, een moeilijk seizoen. Maar het is nog niet verloren, weet kapitein Emiel Debusseré. Zondag is er de degradatietopper tegen Geluwe. “We kunnen niet tevreden zijn over de behaalde punten dit seizoen, wel min of meer over het behaalde niveau in bepaalde wedstrijden”, opent de 25-jarige aanvallende middenvelder Emiel Debusseré uit Ledegem die projectcoördinator is bij Maarten Dutry BV en schepen is van de gemeente Ledegem. “Als je ziet wat we kunnen brengen tegen de eersten in het klassement moeten we geloven dat het nog kan. Als je promoveert uit derde provinciale kan je niet verwachten dat je plots bovenaan zal staan in tweede. Gezien het concept bij Winkel Sport B dat we geen spelers halen van buiten de gemeente die geen jeugdopleiding genoten bij Winkel Sport is het ook heel moeilijk om ons doelgericht te versterken.”

“Komend weekend spelen we tegen Geluwe. Ook zij moeten knokken voor het behoud. Het wordt dus een beladen duel. De heenmatch kende een nogal discutabel verloop. We zijn dat nog niet vergeten.”

“Het seizoen is zeker nog niet verloren. We moeten proberen om eens een overwinning binnen te halen en wie weet zijn we dan wel vertrokken. We mogen niet vergeten dat we in meer dan de helft van de wedstrijden punten pakken. Het enige waar het aan ontbreekt is een aantal overwinningen op cruciale momenten.”

“Het voetbal dat we bij momenten brengen is goed. We strijden ook steeds tot in de laatste minuut. Dat betekent dat we het zeker in ons hebben om op te klimmen in het klassement. We moeten daarvoor echter nog wat doelgerichter voetballen en meer kansen creëren.”

“De meeste jongens zijn terug uit blessure, maar een aantal moeten we al lange tijd missen. Marlon Vanbesien, onze vast linksachter, recupereren we uit schorsing. Daardoor kunnen we opnieuw wat schuiven in de ploeg.” (RV)

Zondag 5 februari om 15 uur: KSK Geluwe – Winkel Sport B.