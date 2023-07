Eendracht Hooglede wil stabiele tweedeprovincialer worden

Eendracht Hooglede won vorig seizoen met sprekend gemak de titel in derde provinciale. De ploeg van trainer Filip Comptaert wil ook een reeks hoger meteen hun stempel drukken. “We mikken op de linkerkolom.”

81 op 90 was het prima rapport dat Hooglede vorig seizoen liet optekenen, thuis liet het zelfs geen enkel punt liggen. “We hebben onze basis kunnen houden, aangevuld met een paar jongeren die we doorschuiven en een zevental gerichte transfers”, verduidelijkt de coach. “De meeste transfers zijn spelers die op een paar posities kunnen uitgespeeld worden. Het zorgt ervoor dat we in de breedte versterkt zijn en dat de concurrentie bikkelhard zal zijn. Veel ploegen die een reeks hoger spelen mikken op het behoud. Wij willen iets verder kijken en ambiëren de linkerkolom, zodat we niet voortdurend achterom moeten kijken. Het enige gevaar bestaat erin dat we onze start missen en dat je dan een heel jaar met het mes op de keel speelt.”

Spelers met ervaring

Voorzitter Jeffrey Bolle start dit seizoen aan zijn achtste jaar aan het hoofd van de club. “De promotie deed erg veel deugd. Na vijf eindrondes was het nu eindelijk prijs. Het doel is om een stabiele tweedeprovincialer te worden, we hebben daar de werking en de middelen voor. Ik zou ontgoocheld zijn moesten we moeten vechten tegen de degradatie, maar met dat scenario houden we eigenlijk geen rekening. De spelers die we haalden, komen allen uit eerste of tweede provinciale en beschikken over de nodige ervaring en maturiteit. We schoven ook een aantal eigen jeugdspelers door naar de A-kern. Ik heb er tijdens mijn speech ook op gehamerd om meer in te zetten op eigen jeugd. Een mooi voorbeeld daarvan is Simon Demeulenaere, die vorig seizoen heel wat matchen heeft gespeeld. Onze uiteindelijke ambitie is om in eerste provinciale te raken, maar we gaan daar geen termijn op kleven.”

Slechts één derby

“Op vlak van derby’s schiet enkel nog Lichtervelde over. Ardooie, Westrozebeke, Dosko Beveren en Club Roeselare verdwenen uit de reeks”, vult Comptaert aan. “Op 18 juli staat de eerste veldtraining gepland. Tijdens de eerste oefenwedstrijden is het de bedoeling om alle spelers aan het werk te zien.” (JT)