Eendracht De Haan (2A) pakt eerste overwinning

Het is dan toch gelukt. Na tien opeenvolgende nederlagen zegevierden de Haantje voor het eerst. Operatie redding wordt nog enorm moeilijk want de kustformatie torst de rode lantaarn en de kloof met de nummer 14 bedraagt vijf punten.

Een prima coach en een fantastisch mens, die Kris Brackx is, gooide de handdoek in eer en geweten in de ring na verlies tegen Oudenburg op 22 november. Kind van het huis Dimitri Delporte nam over maar incasseerde op zijn beurt vier opeenvolgende nederlagen. Nu is hopelijk de kentering ingetreden, met dank aan een sublieme Larsen Sys, die twee keer scoorde. “Die goals draag ik op aan de hele ploeg. Dit is mijn eerste jaar bij De Haan. Voormalig coach Kris Brackx wilde me koste wat kost in de ploeg. Als een T1 zo nadrukkelijk naar je vraagt, twijfel je niet. Zelf vond ik de transfer van Oudenburg naar De Haan allerminst een stap terug. Mijn nieuwe vereniging was net gepromoveerd en blaakte van ambitie. Vanaf het eerste moment werden we gecounterd door blessures, we moesten zelfs een doelman terughalen, die was gestopt. Let wel, Sébastien Neirynck offerde zich op en heeft zich niets te verwijten.”

Attractief voetbal

“Ondanks al die letsels vind ik dat we altijd attractief voetbal hebben gebracht. Het haperde bij het betreden van de dubbele zestien. Het vertrek van Kris Brackx heb ik nooit zien aankomen. Die coach was na negen competities een kind van het huis geworden en ik hoorde niets dan lof over hem. Blijkbaar was hij overtuigd alles te hebben geprobeerd. De nieuwe T1, Dimitri Delporte, bleef op ons inpraten en hielp ons het vertrouwen te herstellen. Zijn oefensessies mogen gezien zijn, hij motiveert ons met raad en daad. Zijn speeches zijn succesvol, als leerkracht kan ik daarover oordelen. Tegen Lissewege werden we eindelijk eens niet gecounterd door brute pech. We pakten uit met dominant voetbal en wonnen voor het eerst. Nu komt het erop aan om de zegereeks verder te zetten. Toch denk ik dat we ons kunnen redden. Houthulst en Hooglede zijn de resterende opponenten voor Nieuwjaar. We zullen gegarandeerd onze kop voor de bal leggen.” (JPV)

Zondag 10 december om 14.30 uur: KFC Eendracht Hooglede – K Eendracht De Haan.